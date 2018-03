La Costa reclama para sus playas un servicio de mantenimiento anual similar al de las carreteras

"Es dinero que los municipios dejamos de invertir en otras cosas"

La alcaldesa de Salobreña, María Eugenia Rufino, expresaba también ayer su preocupación por el estado de su playa. «Nosotros no vamos a desatender la playa aunque no sea nuestra competencia, tengo que dejar preparada Salobreña para Semana Santa porque es la esperanza de los negocios. Ante el arrastre de cañaveras y la salida de arena podemos actuar corriendo desde el Ayuntamiento, invirtiendo un dinero que no podremos invertir en otras cosas, pero la parte del paseo marítimo socavado tiene que arreglarlo Costas y confiemos en que esté para el verano», señalaba. Rufino recordó Salobreña también necesita un espigón, «que ya estaba licitado pero sigue sin avanzar en la mesa de alguien».