La Costa será el escenario de un reality show holandés de aventura Los concursantes del reality ‘Thru’ en una prueba de la edición del año pasado, que se grabó en Grecia. :: / Insight tv producciones El programa de equipos, a medio camino entre 'Pekín Exprés' y 'Planeta Calleja' difundirá en 54 países imágenes de las playas de Motril, La Herradura o los tajos de Alhama MERCEDES NAVARRETE Domingo, 11 marzo 2018, 01:52

Si esta próxima semana están por Motril y se topan con 18 hombres y mujeres de 12 países distintos ataviados como para ir a la guerra, corriendo como locos por el polígono industrial El Vadillo de Motril, tratando de convencer en inglés a algún empresario motrileño para que les deje atravesar su nave o saltándo obstáculos y nadando desde las aguas del puerto de Motril hasta la playa de Poniente no piensen que están locos... Es televisión.

La Costa Tropical será esta próxima semana el escenario de grabación de un ‘reality show’ holandés de aventura llamado ‘Thru’. Se trata de un programa en el que dos equipos integrados por nueve concursantes de distintas nacionalidades, que se comunicarán en inglés, compiten para superar exigentes pruebas físicas en escenarios naturales.

En inglés

Para que el espectador nacional pueda hacerse una idea, estaría a medio camino entre los formatos españoles ‘Pekín Exprés’, por la necesidad de superar pruebas en equipos en un país extranjero para los concursantes y ‘Planeta Calleja’, por la práctica de deportes de riesgo y la difusión de espectaculares escenarios naturales, pero con participantes que no son famosos.

La serie ideada como un programa de viajes y aventura se grabará en ocho episodios. Ocho pruebas distintas que se desarrollarán en La Herradura, Almuñécar, Motril y Salobreña. Pero además de la Costa Tropical, el ‘reality show’ grabará capítulos en escenarios naturales de Alhama de Granada, Ardales (Málaga) donde se encuentra el Caminito del Rey una senda aérea construida en un desfiladero y Málaga capital, donde se desarrollará el capítulo final de la serie con un recorrido urbano.

En línea recta

«Siempre acaban en una gran ciudad, el año pasado los escenarios fueron de Grecia y cerraron en Atenas», explica el técnico Sergio Cózar, de la productora nacional You ask we fix, que apoya en este proyecto a la compañía holandesa Round Table Media. El programa se graba en inglés y se distribuirá en 54 países a través del canal digital internacional Insight.tv conocido por sus programas de deporte, riesgo y aventura y por ofrecer su programación en calidad 4K.

En este sentido, Cózar destaca que en ‘Thru’ miman las producciones creando formatos espectaculares con grabaciones aéreas y gran protagonismo de los escenarios naturales. «Cada episodio dura unos 50 minutos y comienza con una descripción del lugar donde se desarrolla, con datos históricos y detalles de interés turístico y del entorno o la población local», apunta.

Facilidades en el puerto

En la Costa, todo han sido facilidades para estas productoras, que podrán rodar en puntos como el puerto. «Todo ha ido sobre ruedas, hemos demostrado que en España somos resolutivos y hemos solventado los permisos, el equipo está muy contento», comenta Juan Manuel Pérez, técnico de Turismo que de la mano de la Mancomunidad está apoyando el proyecto. Y es que el presidente de la Mancomunidad, Sergio García Alabarce, ve en el programa una gran plataforma para proyectar la Costa Tropical al exterior. «Su éxito será el nuestro», señala.

Tres semanas alojados en La Herradura La productora del programa, que el año pasado se rodó en Grecia, andaba buscando localizaciones espectaculares para ‘Thru’ cuando se topó, en una feria de turismo en Holanda, con la empresa herradureña de turismo de aventura ‘Activ8you’, que les convenció de que lo que buscaban estaba en este rincón del sur de España. La empresa se está encargando de la logística de un equipo de 50 personas, que permanecerá tres semanas alojado en un hotel de La Herradura. Pero las necesidades de producción del proyecto requerían además apoyo público por lo que han contado con la complicidad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que se ha volcado en el apoyo y la gestión de permisos y ha visto en este reality de aventuras un filón turístico, por la oportunidad de proyectar los escenarios naturales de la Costa Tropical a todo mundo.

En ‘Thru’, que en español significaría algo así como ‘A través’, los dos equipos compiten por llegar a una meta superando un circuito trazado en una línea recta, marcada por GPS, de la que no pueden desviarse. Los rivales realizan el circuito en direccion contraria, así no saben quien va primero, y no pueden desviarse bajo ningún concepto de las coordenadas marcadas. Si en su camino se topan un obstáculo, tienen que salvarlo, no vale dar un rodeo. Eso les obligará a nadar, escalar...

Y todo aderezado con las emociones de la convivencia de los concursantes, que irán contando cómo se sienten y cómo afrontan la competición. Si un participante no supera un obstáculo, su equipo entero se ve penalizado y a medida que avanza el concurso el grupo debe decidir a qué miembro va eliminando. 100% ‘reality show’ y esta vez ‘made in’ Costa Tropical.