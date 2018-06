La contratación de siete de los nueve médicos que faltaban apacigua la rebelión en las Urgencias del hospital de Motril

«Se cerrarán consultas y quirófanos»

«Nos han presentado el plan de vacaciones que es ambicioso pero ya van tarde. No se va a llegar a tiempo para contratar a médicos así que estamos como siempre. En verano se volverán a cerrar consultas y quirófanos por las vacaciones, no es una novedad», relata el vicepresidente del Sindicato Médico. Las vacaciones van a hacer mella en el servicio de Urgencias, donde el malestar sigue latente, según Fernández. «Si se reduce la plantilla por las vacaciones se reduce actividad en consultas, quirófanos... pero en Urgencias no se puede reducir actividad, al contrario, se multiplica, y volverá el problema. Si tienen que volver a aguantar hasta morir por Dios el malestar estallará de nuevo», advierte.