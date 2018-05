El Consultivo considera nula la licencia y deja en el aire el hotel de cinco estrellas de Almuñécar

«Confío en que intentarán resolverlo»

El empresario promotor del hotel de cinco estrellas, Trinitario Betoret Catalá, asume entre la sorpresa y la decepción el dictamen del Consultivo, después del entusiasmo que el produjo el desbloqueo por el pleno municipal el pasado mes de febrero. Betoret opinó que este dictamen tiene «consecuencias muy graves» para una empresa que se ve «afectada por un conflicto entre administraciones». En este sentido, apeló al entendimiento entre el Ayuntamiento y la Junta. «Estoy seguro de que intentarán resolverlo», valoró, convencido de que la actual situación, con un hotel en el que se han invertido ocho millones de euros paralizado, «no beneficia a nadie». «Alguna solución tienen que darle con la legalidad en la mano. Nosotros construimos amparados por una licencia», apuntó Betoret, que se mostró optimista con respecto a la solución. «No quiero ni pensar en interponer una demanda contra el Ayuntamiento porque al final lo paga la población», aseguró. «Es el momento de que las administraciones se entiendan, no creo que sea complicado, no hay nada que no sea solucionable. El ayuntamiento ha hecho lo que debía y confío en que hará lo mejor para la ciudad», concluyó.