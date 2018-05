El club que quiere rescatar el campo de golf de Motril pide apoyo político para lograrlo Miembros de la junta directiva del Club de Golf Motril. / Javier Martín La asociación, que recaudará dinero de jugadores y vecinos de Playa Granada, asegura que no puede afrontar los 100.000 euros de aval que pide el Estado LAURA UBAGO Granada Jueves, 3 mayo 2018, 01:15

¡El Club de Golf Motril ya se ha constituido oficialmente con un único objetivo: salvar el campo de Playa Granada con el rescate de los ocho hoyos que son propiedad de Hacienda y que ahora están vallados. Esta entidad ya ha estado negociando con el Estado el rescate de los terrenos pero se han encontrado con unas condiciones económicas «imposibles» de afrontar.

La asociación, que ya ha organizado un par de reuniones, recaudará 120 euros por jugador –calculan que hay unos 150– y 50 euros por apartamento de Playa Granada, a través de las comunidades de vecinos. Pero no es una tarea fácil y quieren que sea así, con pequeñas aportaciones, para que la salvación del campo sea algo de todos.

Según explica el presidente, Rafael Yanguas, el Estado les pide un aval de dos años, 100.000 euros, que no pueden afrontar, por eso piden que la garantía que haya que pagar ahora sea solo de un año.

Por ahora, en las reuniones con los técnicos no consiguen esa 'rebaja' en las condiciones «que no tienen por qué ser con dos años de aval porque no hay ninguna ley que lo diga». Por eso, necesitan que el Estado ceda pensando en que es mejor que esta asociación recupere el campo a tenerlo cerrado con los gastos que ocasiona su mantenimiento y hasta la vigilancia privada que han puesto.

Para que esta negociación sea efectiva, el Club necesita que se desbloquee a nivel político. Por eso piden el apoyo del diputado del PP, Carlos Rojas, y de la alcaldesa de Motril, Flor Almón, para que ambos les acompañen a una entrevista con el ministro Cristóbal Montoro, que van a solicitar.

«Pedimos a nuestros políticos que nos apoyen a salvar el campo de golf que tanto daño hace cerrado a la zona de Playa Granada, a sus apartamentos y negocios», explica Rafael Yanguas.

Una vez que esta asociación consiga el campo de golf –si es que logran unas condiciones más ventajosas y pueden afrontarlas– se plantean la cesión de la gestión del campo a algún empresario interesado en abrir estos hoyos otra vez, que estarían ya en manos de los jugadores y de los vecinos de Playa Granada.

«Después de días de negociaciones con la Administración del Estado, las condiciones que nos imponen son de imposible cumplimiento para una asociación cuyos únicos ingresos provienen de las aportaciones a fondo perdido de sus socios. Una asociación cuyo espíritu es el de agrupar a todos para que este asunto no esté en manos de unos pocos», resaltó Rafael Yanguas que pidió a Carlos Rojas y a Flor Almón que les echen una mano para salvar el campo de golf, algo con lo que ganará Motril entero.