Las claves del éxito de La Orquesta Tentación: Así reinventó las verbenas un matemático

«Vivimos un momento muy dulce»

La Tentación es el 'buque insignia' de la empresa granadina 'Mare Nostrum Producciones', que cuenta con otras once orquestas. Su gerente es Fran Valenzuela, un matemático de cuarenta años recién cumplidos que hace una década ideó 'La Tentación'. Antes la empresa había producido a 'Tropical Show', una orquesta que también fue puntera en su momento pero Fran veía que año tras año se le iban a pique las verbenas,... a las dos de la mañana sus músicos se veían solos con el par de incondicionales del pasadoble... Era el momento de reinventarlas.

«Las verbenas se nos venían abajo. Necesitamos un golpe de efecto y tuve claro quiénes podían darlo. Jorge Ortuño, un director musical que es creativo al 200% y Araceli Valero como cantante», cuenta Valenzuela. Les fichó a los dos y les propuso el reto de dejar reconvertir las orquestas en espectáculos. A partir de ahí fueron fichando al resto del equipo y diseñando «el producto que demandaba el mercado».

«Estábamos asustados, también tuvimos muchas críticas, pero al final logramos llevar a la verbena a un público joven», recuerda satisfecho. La Tentación es ya «no solo un fenómeno granadino, sino andaluz y se empieza exportar a España entera. Granada es puntera en orquestas. Estamos viviendo un momento extremandamente dulce».

Para su gerente, la clave del éxito de La Tentación son sus artistas, «las ganas que le ponen, viven por y para ello». Y como empresario Fran se afana por mimar un producto que, a día de hoy, le quitan de las manos. La orquesta tiene un caché que oscila entre los 7.000 y 15.000 euros y una demanda que no puede cubrir. «Cuando los Ayuntamientos me protestan por el precio les digo que somos baratos, ningún artistas con este caché se equipara hoy en día en resultados a Tentación. Y al final me dan la razón», resume. En fechas como el 15 de agosto a La Tentación se la rifan. Este año, el 'premio' se lo lleva Maracena.