La Cámara de Comercio de Motril pide la misma prisa para Rules que para el centro de inmigrantes El pabellón militar del EVA9 en Motril, que el Gobierno quiere convertir en un centro de emergencia para inmigrantes. / Javier Martín El pleno de la entidad cameral se suma a la presión contra este centro de reclusión «en una zona destinada al desarrollo comercial» y advierte que la ciudad no está preparada MERCEDES NAVARRETE Jueves, 24 mayo 2018, 10:13

Los empresarios de Motril también se suman a la ola de rechazo que está generando las intenciones del Gobierno central de convertir el antiguo pabellón militar del EVA 9 en un centro de reclusión, para internar a los inmigrantes rescatados de las pateras. El pleno de la Cámara ha emitido un comunicado en el que también se opone a que el EVA 9 se transforme un centro nacional de emergencias, con capacidad para 400 personas, «en una zona destinada al desarrollo comercial y económico».

«Nos posicionamos a favor de la sociedad civil y económica motrileña y estamos en total desacuerdo con que un centro nacional de estas características se ubique en Motril y mucho menos en una zona destinada al desarrollo comercial y económico, tal y como establece el PGOU del municipio», señala el comunicado que ha hecho público el organismo que preside el arquitecto Ángel Gijón.

Los problemas «inherentes»

El pleno de la Cámara de Comercio señala además que el procedimiento para tratar a las personas que llegan de forma irregular a España, «en muchas ocasiones no es eficiente, por lo que el retorno de estas personas es solo del 50% y desgracidamente la asistencia que se les da a las que no logran retornar no garantiza al 100% la inserción en el país de destino». Esto es, que a juicio de la Cámara, «Motril y toda la comarca se verían afectadas por los problemas inherentes a la inmigración irregular descontrolada y no insertada socialmente, no estando la ciudad preparada para prestar los servicios sociales que estas personas necesitan».

Por último, desde el pleno de la Cámara, exigen a los representantes políticos locales, autonómicos y nacionales, «que velen y defiendan los intereses económicos y sociales de esta comarca». «Con la misma celeridad que se pretenden acometer estas obras, que se acometan las inversiones que tanto necesitamos para que podamos avanzar social y económicamente como la defensa de las playas del litoral granadino, las canalizaciones de Rules, la necesaria construcción de la subestación eléctrica o que no nos quedemos fuera del trazado del Corredor Ferroviario del Mediterráneo», concluye.