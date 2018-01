La Cabalgata de Motril adelanta su horario Sus Majestades los Reyes llegarán al Puerto de Motril a las 17.30 y de ahí partirán hacia la Ronda del Medio Día, inicio del Desfile Viernes, 5 enero 2018, 12:31

La concejalía de Seguridad Ciudadana recuerda una serie de normas para disfrutar de este momento mágico, como no bajarse a las aceras para coger caramelos u objetos, no cruzarse entre carroza y carroza ni al paso de las mismas y hacer caso a las recomendaciones de Policía Local y Protección Civil

Las probabilidades de lluvia durante la noche en la Costa Tropical (se prevén para después de las 23.00 horas) han llevado a la Asociación Pro Cabalgata Reyes Magos de Motril, organizadora del desfile, a adelantar el horario de salida de las carrozas. Así, en vez de las 19.00 horas, como estaba previsto, la Cabalgata comenzará a las 18.15 horas. El recorrido seguirá siendo el mismo, al igual que la llegada al Puerto de Sus Majestades, que será a las 17.30 horas.

De esta forma, una vez suban de la dársena motrileña, harán la salida a las 18.15 horas desde la Ronda del Mediodía para pasar por La Matraquilla, calle Aguas del Hospital, Río Ebro, avenida de Salobreña hasta el pie del Santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Cabeza, avenida de Andalucía, calle Cuevas, calle López Rubio, Rambla de Capuchinos, calle Santísimo, calle Ancha, Camino de San Antonio, La Posta, calle Nueva, calle Teatro, Marqués de Vistabella, plaza Francisco Javier de Burgos, calle Catalanes y calle Muralla hasta la avenida de Salobreña y Aguas del Hospital, desde donde irá de nuevo hasta la Ronda del Mediodía, que es el fin del desfile, previsto para las 22.00 horas.

Recomendaciones de seguridad

En este sentido, la teniente de alcalde y responsable del área de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, ha anunciado que la Policía Local procederá a colocar las señales indicativas de prohibido estacionar por las calles donde discurre el evento a partir de las 15.00 horas y al corte de las mismas desde las 17.30 horas.

Escámez también ha recordado las recomendaciones hechas por la Policía Local y Protección Civil para disfrutar la Cabalgata de Reyes con normalidad y de forma segura. En este sentido, la teniente de alcalde ha destacado que durante el recorrido es muy importante no bajarse de las aceras para coger caramelos, no cruzarse entre las carrozas o al paso de las mismas y no acompañarlas corriendo a su lado.

“Además, hay que hacer caso de las recomendaciones del personal de seguridad: Policía Local, Protección Civil y voluntarios, que vigilarán durante todo el trayecto el recorrido de la comitiva de Sus Majestades”, ha indicado.

María Ángeles Escámez ha subrayado que en caso de incidente o emergencia dentro de la Cabalgata hay que “mantener la calma y dirigirse a Protección Civil o a la Policía Local que allí se encuentre”.

En caso de que un menor se pierda hay que comunicarlo al personal de seguridad. “Sería bueno que todos los niños asistentes a la Cabalgata llevarán escrito su nombre y el teléfono de los padres para que sea más fácil identificarlos así como advertirles que, si no encuentran a sus padres, se dirijan a cualquier miembro de la Policía Local, Protección Civil o Bomberos”.

El dispositivo de seguridad para la Cabalgata de Motril y las de los anejos de Torrenueva y Carchuna-Calahonda está formado por unas 50 personas entre agentes de la Policía Local (36), Bomberos (con 6 efectivos, un todoterreno y una dotación de bomba urbana ligera a la altura del bar La Perdiz -junto al cementerio- donde repostan los vehículos de la Cabalgata) y Protección Civil (con 20 voluntarios, 2 vehículos y una ambulancia). Ellos, junto con los miembros de la Asociación velarán por el correcto desarrollo de la noche más esperada para los niños y niñas de Motril.

Finalmente, María Ángeles Escámez, ha animado a todas las familias a que “disfruten con ilusión” el paso de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente por las calles de Motril “en la que es la noche con más magia del año”.