«Ya está bien de que para arreglar la playa de los ricos a nosotros nos dejen fango y hoyos» 01:55 Vecinos de Varadero cortan el paso a las máquinas que están moviendo la arena de Poniente a Playa Granada. / Javier Martín Al grito de 'La playa es nuestra', 72 vecinos de los barrios motrileños de Varadero y Santa Adela han impedido durante una hora el paso de las máquinas que están moviendo la arena de Poniente a Playa Granada MERCEDES NAVARRETE Miércoles, 9 mayo 2018, 12:38

Al grito de 'La playa es nuestra' y detrás de pancartas que claman pro los espigones, 72 vecinos de los barrios motrileños de Varadero y Santa Adela, se han plantado por segundo día en la arena de la playa de Poniente y han conseguido cortar paso durante una hora a las máquinas que están moviendo la arena desde la zona de El Cable hasta Playa Granada, unas obras de la dirección Provincial de Costas que tienen un presupuesto de más de 700.000 euros y que durante un mes y medio van a obligar a cerrar la playa.

«Estamos indignados, hartos de que desvistan a un santo para desvestir a otros y que, año tras año, llevarse la arena de Poniente sea la solución para Playa Granada. Es una vergüenza. Para embellecer la playa de los ricos a nosotros nos dejan fango y hoyos y ya está bien. Hay que meter presión con los espigones y pelear todo el año por una solución definitiva», exigía indignada Lidia López, presidenta de la Asociación de vecinos de Santa Adela.

Peor que nunca

«Ya está bien de destrozar la playa de Motril para que no sirva para nada, porque Playa Granada volverá a perder la arena con los temporales. Pero luego Poniente se inunda y nos está llegando el agua hasta las casas. Yo me he criado en las Chozas y ni entonces estaba así de destrozada la playa, está peor que nunca», clamaba tras la pancarta Victoria Lozano, vecina de Varadero.

Galería. JAVIER MARTÍN

«No nos vamos ni a poder bañar este verano, nos están dejando fango, cada verano vamos a peor y no sirve de nada porque Playa Granada volverá a quedarse sin arena en el próximo temporal», apuntaba su vecina Lidia, mientras sus compañeros se arrancaban a corear 'La playa es nuestra' y '¡Quiero mi playa con arena'.

Alrededor de las once y media de la mañana llegaban a la concentración vecinal tres vehículos de la Policía Nacional con cinco agentes que explicaban a los portavoces vecinales y a la concejala de Playas, Alicia Crespo, que tenían órdenes de facilitar el paso a las máquinas de Costas.

La mediación de la concejala ha conseguido finalmente disolver la concentración y que las máquinas sigan trabajando, pero los vecinos han anunciado que volverán mañana a la carga y todos los días que sean necesarios hasta conseguir compromisos firmes por parte de la Dirección Provincial de Costas de que la playa de Poniente se dejará en buen estado y que se dará una solución definitiva a Playa Granada.