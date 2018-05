El Ayuntamiento de Motril paraliza al Gobierno las obras del pabellón militar para inmigrantes por falta de licencia Las obras empezaron la semana pasada en el interior del edificio y ayer fueron paralizadas. / Javier Martín El gobierno de Motril ha suspendido los trabajos del nuevo centro de inmigrantes porque la obra «no tenía los papeles necesarios» LAURA UBAGO Granada Martes, 8 mayo 2018, 18:11

La transformación del antiguo pabellón militar del EVA-9 –en el barrio de Los Álamos de Motril– en un centro de inmigrantes está rodeada por la polémica. Y ahora, más todavía. Al revuelo social que ha generado la creación de un edificio así se ha sumado que las obras, que habían comenzado hace unos días, no tenían todos los parabienes y el Ayuntamiento motrileño las ha paralizado.

Fuentes municipales indicaron a IDEAL que ayer se realizó una inspección urbanística de las obras que realiza el Gobierno en el antiguo edificio del EVA-9 y que los trabajos «fueron paralizados» porque la obra «no tiene licencia».

Desde el Ayuntamiento están sorprendidos de que el Gobierno no haya pedido la correspondiente licencia de obras que requiere cualquier actividad de este tipo, ya sea fuera o dentro del edificio, y por eso ha paralizado los trabajos hasta que soliciten los permisos y estén todos los papeles en regla.

Estas fuentes municipales señalaron, además, que antes de conceder la licencia de obras habrá que ver que el plan general de ordenación urbana, que contemplaba el uso que se le estaba dando a ese suelo, que era un pabellón del Ejército del Aire, contempla el nuevo uso que se le quiere dar al edificio, que es un centro de inmigrantes con capacidad para 500 personas.

La semana pasada ya se estaban haciendo obras en el interior del pabellón militar que se convertirá en este alojamiento para inmigrantes. Las obras estarán listas en cuatro meses y las nuevas instalaciones multiplicarán por cinco la capacidad del centro de estancia temporal de inmigrantes que el Gobierno tiene en el puerto de Motril y que se queda pequeño cuando hay oleadas de pateras, como ha sucedido varias veces a lo largo del año pasado.

El Gobierno invertirá unos tres millones de euros en acondicionar este antiguo pabellón del EVA-9 en un centro temporal de acogida de inmigrantes. La idea es poder utilizar las nuevas instalaciones cuando el CATE del puerto se quede pequeño, como viene pasando últimamente en cuanto llegan dos o tres pateras en un par de días.

Este inmueble mejorará las condiciones de confortabilidad del centro del Puerto que ha sido censurado por el Defensor del Pueblo que ha pedido su cierre después de una visita sorpresa.

El pabellón tiene las medidas de seguridad que se requieren para los inmigrantes que se encuentran retenidos cuando llegan de manera irregular y esto ha hecho sospechar a vecinos y organizaciones humanitarias de que el Gobierno instalará allí un CIE (centro de internamiento para extranjeros). El Gobierno siempre ha dicho que no, que será un centro de estancia temporal, con un máximo de 72 horas.

En su momento, cuando el Gobierno planteó la posibilidad de transformar el pabellón del Ejército del Aire de Motril en un centro de inmigrantes, se pusieron en alerta las asociaciones pro-derechos humanos que son contrarias a los centros de internamiento.

Ahora existe un movimiento social contrario a este centro de inmigrantes. Por un lado, están vecinos de la zona que no quieren un centro de estas características en su barrio y por otra, los motrileños, agrupados ahora en un grupo de Facebook (Motrildiceno), que también van a recoger firmas en contra de estas instalaciones porque no comparten ese trato para los inmigrantes y porque no quieren un edificio así para la ciudad de Motril, que sería «perjudicial».

Vecinos que no lo quieren

Vecinos del barrio de Los Álamos están recogiendo firmas para que se «revoque» un acuerdo de pleno y no se instale en el edificio del EVA-9 el centro de inmigrantes. «Hará que esta zona sea marginada social y económicamente porque los edificios colindantes se verán devaluados y no habrá zona comercial que se desarrolle aquí como está ocurriendo en otros puntos de Motril», apunta el escrito de la recogida de firmas.

«Este centro de inmigrantes, a todas luces, va a imposibilitar que se lleve a cabo ese desarrollo económico y urbanístico y será un perjuicio irreparable para todos los ciudadanos», por lo que los que firman piden que no se instale en el EVA-9.