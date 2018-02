El Ayuntamiento de Almuñécar anuncia el inicio inminente de las obras en el paseo marítimo Se ensanchará la carretera para crear un vial de doble sentido. / JAVIER MARTÍN El gobierno popular, ante las críticas de la oposición, explica que el doble carril dará más vida a esta zona de playa y mejorará su acceso LAURA GAUTIER Almuñécar Miércoles, 21 febrero 2018, 01:21

El Paseo del Altillo, emblema turístico de Almuñécar, afrontará muy pronto su segunda gran reforma en apenas once años. Unas obras con las que se alisará de una vez por todas el firme, que a día de hoy presenta baches y ondulaciones, y que acabará con los problemas de impermeabilización de las jardineras, que no filtran bien el agua y han generado problemas de humedades a los negocios colindantes. Pero el cambio más significativo –y polémico– será la construcción de un carril de doble sentido, así como una rotonda a la altura de la calle del Cántaro. Una fórmula con la que el gobierno quiere corregir la reforma impulsada por el gobierno de Juan Carlos Benavides que, según indica la alcaldesa, Trinidad Herrera, dejó sin vida a una zona y la convirtió en un «laberinto».

La oposición al completo no dudó en tildar de «innecesario» el proyecto. Los partidos se mostraron de acuerdo en la necesidad de arreglar los problemas de humedades y del firme, pero manifestaron su rechazo ante la creación del doble carril al entender que lo único que se conseguirá será incrementar el tráfico en una zona turística.

El PSOE sexitano ha llegado a calificar el proyecto como un «scalextric» que no servirá «para nada» y que generará mayores problemas de tráfico. Además, según informaron, se trasladaron al Altillo para sondear a los vecinos y allí, explican, se encontraron con unas personas desinformadas: «Hemos comprobado su más absoluto desconocimiento del proyecto porque nadie del gobierno municipal les ha consultado ni les ha pedido opinión, ni tan siquiera les han explicado el proyecto que, cuando se lo enseñamos en el plano, les sorprende tanto como a nosotros», criticó la secretaria general del PSOE de Almuñécar y La Herradura, Rocío Palacios de Haro.

Pero, a pesar de las críticas, lo cierto es que las obras comenzarán en breve y el Ayuntamiento ya está organizando una reunión para informar a los vecinos sobre cómo será esta obra que durará un total de seis meses y que tendrá como frontera la estatua del Fenicio. Se ganará espacio para la circulación a costa de llevarse por delante once jardineras y parte de la zona peatonal. La ampliación del vial de circulación obligará además, a retranquear el mobiliario urbano y a trasladar farolas.

En una o dos semanas

Según explicó el concejal de Urbanismo sexitano, José Manuel Fernández, el proyecto está «preadjudicado», es decir, ya se ha elegido a la empresa que hará la reforma, pero tiene que entregar documentación pendiente antes de que la firma del contrato se haga efectiva. Según los cálculos del gobierno, esto será una realidad entre esta semana, y la que viene. ¿Y cuándo empezarían las obras? Según expresa Fernández, podría ser «un día después de firmar el contrato», por lo que la llegada de las máquinas a una de las zonas más turísticas de Almuñécar es inminente.

Eso sí, antes de eso, el Ayuntamiento convocará a los vecinos para informarles sobre los pormenores de las obras, según indicó el edil, que especificó que será la propia alcaldesa, Trinidad Herrera, quien se encargue de reunirse con el presidente de cada bloque y con los negocios de la zona, «tal y como se hace cada vez que se lleva a cabo una obra» en el municipio.

Otra de las grandes dudas que planteó la oposición fue la manera en la que se encajarían las obras en el calendario, teniendo en cuenta que se toparán de lleno con Semana Santa y verano. Dos fechas marcadas en rojo en el calendario turístico.

El edil de Urbanismo quiso dar tranquilidad a vecinos, comerciantes y hosteleros y aseguró a este periódico que las obras se harán de manera que no repercutan negativamente a los negocios cuando lleguen las fechas clave. «En Semana Santa no podemos tener aquello en obras. En el momento en el que se adjudique, habrá que coordinar los trabajos para que no coincida con esa fecha», señaló José Manuel Fernández.