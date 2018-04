Almuñécar paga la 'voluntad' después de los conciertos La Joven Orquesta Mediterránea actuando en Almuñécar en una imagen de archivo. / Ideal El área de Cultura implanta la modalidad 'pay after concert' para promocionar a orquestas y artistas noveles MERCEDES NAVARRETE Jueves, 12 abril 2018, 13:09

Si en las iglesias se pasa el cepillo, en el auditorio de Almuñécar se pasa 'la urna'. Después de los conciertos, la orquesta interpreta una pieza final, los violinistas hacen un pasillo, se coloca una urna y el público que lo desea va desfilando y abonando la 'voluntad' en función de lo que le haya gustado el espectáculo.

El particular método de pago no lo han inventado en Almuñécar, ni mucho menos, pero el municipio costero lo ha convertido ya en una seña de identidad y una forma de dar oportunidades y promocionar a artistas noveles. «El 'pay after concert' es un sistema común en Europa y nosotros contamos con muchos sexitanos de otras nacionalidades que lo conocen perfectamente. Es una modalidad que nos permite dar a conocer a artistas que no tendrían tanta capacidad de convocatoria si pusiésemos una entrada de pago«, explica la concejala de Cultura de Almuñécar, Olga Ruano.

Invitación

Los asistentes tienen que retirar una invitación, por un precio simbólico de un euro, y al final se abona la voluntad.

Recitales de poetas noveles y orquestas jóvenes de músicos recién salidos del conservatorio son algunos de los espectáculos que Almuñécar ya ha celebrado con la modalidad 'pay after concert' y que han funcionado estupendamente. «Tenemos un público respetuoso y entendido que valora la calidad», añade Ruano, que defiende la cultura «accesible», que no es lo mismo que gratuita y tiene claro que su programación cultural, la más potente de la Costa con prácticamente una actividad diaria, es «una inversión y no un gasto para el Ayuntamiento».

Los aficionados a la música tienen siguiente cita la tienen este próximo domingo a las siete de la tarde en Almuñécar. El auditorio acogerá el concierto de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Córdoba, que se presenta Almuñécar bajo la dirección de José Antonio Guerrero. El programa recoge obras como 'El amor brujo' de Falla y se paga al final. Solo si les ha gustado.