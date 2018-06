Albuñol pide más guardias civiles tras perder doce agentes en siete años La alcaldesa indica que los cinco efectivos que hay «no pueden ni hacer turnos» y que los vecinos sienten inseguridad, sobre todo por las noches LAURA UBAGO ALBUÑOL Lunes, 4 junio 2018, 02:59

La alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, está indignada y se siente impotente cada vez que pide más seguridad para su pueblo y no es atendida. «Es que ya lo pido como vecina: necesitamos sentirnos seguros», anota enfadada.

Las carencias de su municipio en esta materia no son pequeñas. Sánchez asegura que de 17 guardias civiles que tiene la RPT (relación de puestos de trabajo), los que le corresponderían a su pueblo, actualmente hay cinco, «y uno que está a punto de irse» porque el resto se ha ido en comisión de servicio y no se han recuperado. En 2011, dice la alcaldesa, estaban los 17 y ahora tan solo cinco: ha perdido doce agentes en siete años. «Ellos evidentemente no tienen culpa, hacen su trabajo, pero que no pueden ni establecer turnos de lo pocos que son, se organizan con los de La Mamola», apunta la regidora.

Sus seis policías locales tienen las manos atadas para muchas cuestiones que son competencia de la Guardia Civil y por eso, la alcaldesa ha pedido a la subdelegación del Gobierno que cubra las plazas con nuevos agentes hasta llegar a los 17 que le corresponden a este municipio que tiene varios anejos como La Rábita o Los Castilla.

La alcaldesa no quiere, para nada, crear alarma, pero sí necesita concienciar al Gobierno de que es necesario tener los 17 agentes que le corresponden al municipio.

«Desde el Gobierno me dicen que, según las estadísticas, los datos de criminalidad de mi pueblo han bajado pero la gente tiene sensación de inseguridad, sobre todo de noche», apunta la alcaldesa que no quiere crear alarma pero que sabe, con casos concretos, que haría falta más seguridad para atajar algunos asuntos.

«Tenemos un problema de inseguridad ciudadana y desde la subdelegación del Gobierno no nos hacen caso y ya no me callo porque tengo que pelear por la calidad de vida de mis vecinos», señala la regidora de Albuñol.

María José Sánchez cuenta que las instalaciones de la Guardia Civil estaban muy antiguas y que, con presupuesto municipal, instalaron un nuevo cuartel en una planta de un edificio municipal. «Nosotros cumplimos y ahora tenemos estas instalaciones vacías porque no están los agentes que nos corresponden», señala la alcaldesa.

La regidora albuñolense entiende que es una demanda justa y que el Gobierno debería escuchar sus peticiones de reforzar la plantilla de la Guardia Civil con los doce agentes que le faltan al pueblo. «Ni siquiera hay una patrulla completa a lo largo del día», se queja María José Sánchez que quiere que haya cobertura de guardias civiles de día y de noche y que los vecinos noten la presencia de los agentes.

«Más vale prevenir que curar. Espero que no tenga que pasar una desgracia para que se den cuenta del problema de inseguridad que tenemos», protesta la alcaldesa.