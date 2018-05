Albuñol clama para que se retiren los restos de invernaderos de la playa antes del verano

albuñol. Desde plásticos y restos de estructuras de los invernaderos, pasando por botes de fitosanitarios, escombros y hasta un televisor. El litoral de Albuñol sigue hecho una pena y tomado por la basura, medio año meses después de que el Gobierno central comenzara a desmantelar, por orden judicial, los invernaderos que ocupaban de esta línea de costa para recuperar el dominio público marítimo terrestre y con el objetivo final de acometer un proyecto de regeneración integral del litoral que dotara a Albuñol de una playa turística y libre de contaminación.

El pasado mes de noviembre se desmantelaron unos treinta invernaderos privados que se habían levantado 'en tierra de nadie', hace 45 años, cuando la gran riada del año 1973 hizo aparecer una extensión de 22 hectáreas de terreno ganado al mar. Muchos vecinos vieron en esa legua de tierra una forma de labrarse un futuro y fueron levantando invernaderos que permanecieron décadas en producción, hasta que, después de años de pleitos y orden judicial en mano, el Gobierno recuperaba el dominio público.

Las máquinas enviadas por el Gobierno se llevaron por delante los invernaderos pero muchos de los plásticos y restos de las instalaciones se quedaron en la playa. A partir de ahí, otros propietarios han optado por desmantelar voluntariamente sus instalaciones, para evitar que el Gobierno les pase después la factura del derribo.

«Delito ambiental»

A día de hoy, por tanto, la parte del litoral que discurre entre El Pozuelo y Albuñol está prácticamente despejada, a falta de un invernadero que se resiste en la zona. Y la alcaldesa de Albuñol, la socialista María José Sánchez, reclama al Gobierno que comience ya el proyecto de regeneración del litoral en esa parte de la playa y que saque de ahí la basura de cara al verano, sin esperar a que se despeje el resto del litoral, que sigue ocupado por unos 80 invernaderos.

«La justificación para no actuar en el litoral de Albuñol siempre ha sido que esos terrenos estaban ocupados de forma ilegal, pero ahora tienen la playa libre, ¿van a dejar que llueva sobre la contaminación? ¿Vamos a pasar así todo el verano?», se pregunta la regidora del municipio costero, que asegura que ese foco de contaminación al aire libre, con basura en la orilla del mar, «puede ser un delito ambiental».

«¿Para esto tenían tanta prisa?» «¿Para esto tenían tanta prisa en echarnos? La zona donde han quitado los invernaderos está ahora en un estado calamitoso, es una playa llena de suciedad y problemas», resume José Muñoz, presidente de la plataforma de propietarios que ha luchado durante años por mantener los invernaderos en el litoral de Albuñol. Muñoz señala que el último invernadero de la zona que se ha quedado despejada tiene pendiente un recurso en el Tribunal Constitucional, por eso no ha caído aún, y que mantendrán la lucha. «Estamos dispuestos a llegar hasta el final, tenemos poca esperanza de que aquí en España nos den la razón pero en Bruselas les pueden buscar a un lío a este Gobierno», advierte.

Sánchez insiste en que el proyecto de regeneración del Gobierno, para el que han anunciado un presupuesto de 1,5 millones de euros, se podría empezar ya en la parte que se ha quedado sin invernaderos. «Son zonas totalmente diferentes, separadas por ramblas, no tienen nada que ver, esa zona está totalmente despejada, ya no tienen excusa para no actuar ahí», clama la alcaldesa. Sin embargo desde el Gobierno central insisten en que se trata de un ambicioso plan de transformación para todo el litoral de forma integral, por lo que no se puede acometer por partes y requiere que toda la playa esté despejada, incluida la zona desde la Rambla de Huarea hasta la playa del Búho, en el límite de Almería, donde quedan en pie al menos 60 invernaderos, que siguen en producción.

Demoliciones pendientes

La demolición de esas estructuras está pendiente de resoluciones judiciales, según recuerda la Subdelegación del Gobierno de Granada, que reitera que no está en su mano, por tanto acelerar el proceso. Las obras de recuperación del litoral, que incluirán la limpieza de todo el litoral y la retirada de hasta 20 centímetros de arena para eliminar los residuos de invernaderos, tienen un plazo de ejecución de dos meses.

Pero la alcaldesa se impacienta y quiere que el Gobierno ponga fechas al inicio del plan de transformación. «Tenemos basura contaminada a la intemperie, ¿cuánto tiempo van a dejar así el litoral de Albuñol? Esto es una injusticia», concluye enfadada.