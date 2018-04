El PP acusa al gobierno de Motril de no defender al comercio local y «permitir» el autobús al Nevada La portavoz del PP Ángeles López Cano en la rueda de prensa ofrecida esta mañana. / IDEAL Ángeles López Cano denuncia la «parálisis» de la ciudad cuando se cumplen tres años de Almón al frente de la Alcaldía MERCEDES NAVARRETE Jueves, 19 abril 2018, 13:12

«Lo último que nos quedaba por ver es que haya permitido que Motril se conecte con la capital granadina para que los motrileños vayan a comprar al Nevada y que no haya salido en defensa del comercio motrileño ni que haya mostrado su apoyo al mismo. Eso dice mucho de su capacidad para gestionar una ciudad como Motril». Con estas palabras la vicesecretaria del PP de Motril, Ángeles López Cano, ha arremetido esta mañana contra la alcaldesa de la ciudad, Flor Almón y su gestión en materia de comercio.

Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha ofrecido un balance de la gestión de la alcaldesa, que considera «nefasta».

López Cano recordaba que se han cumplido casi tres años desde que el 13 de junio Flor Almón tomara posesión como alcaldesa y desde entonces, a su juicio, «su gestión se ha caracterizado por crear problemas donde no los había, por su incapacidad de sacar adelante los grandes proyectos de la ciudad, por su incapacidad para solventar los grandes problemas de la ciudad y por la parálisis del municipio».

La limpieza y el polígono

Entre otros asuntos, el PP ha reprochado que no hayan salido adelante asuntos como la modificación del PGOU para ampliar la zona cultivable y la puesta en marcha del polígono industrial del puerto. «Igualmente y en relación a su incapacidad para solventar los problemas de la ciudad, el más grave y el que más daño está haciendo a la imagen de la ciudad es el problema de la limpieza y la falta de mantenimiento de nuestros barrios», ha alegado López Cano.

Otro ejemplo «contundente» de la mala gestión, en opinión de López Cano, es que el gobierno municipal no haya sido capaz de aprobar un presupueto y mantenga prorrogado el del año 2015.

«Motril, desgraciadamente, no ha avanzado nada, muy al contrario, ha experimentado un parón que podríamos calificar de histórico, retrocede y pierde oportunidades por la falta de voluntad de una persona más centrada en su imagen que en gestionar la segunda ciudad más importante de la provincia de Granada. Lo último que nos quedaba por ver es que haya permitido que Motril se conecte con la capital granadina para que los motrileños vayan a comprar al Nevada, y que no haya salido en defensa del comercio motrileño y que no haya mostrado su apoyo al mismo», ha incidido.