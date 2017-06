La oleada de pateras satura los centros y obliga a 'liberar' a 92 inmigrantes

Los 92 inmigrantes que alcanzaron el pasado sábado la costa de Motril no tendrán que pasar por uno de los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) a los que suelen ir habitualmente después de que hayan pasado las 72 horas de retención que marca la ley desde su llegada. No es que el procedimiento haya cambiado o que vayan a volver a sus países de origen, sino que estos centros se han quedado sin espacio después de la llegada masiva de pateras a las costas españolas en los últimos días, según pudo saber este periódico. Fueron las oenegés las que ayer se hicieron cargo de estas 92 personas, que fueron trasladadas a distintas casas de acogida en varios puntos de Andalucía como Córdoba, Huelva o Jerez de la Frontera, donde recibirán ayuda humanitaria y una primera hoja de ruta para que aprendan cómo gestionar su propia libertad en un país y un continente que no es el suyo.

La situación no es nueva: ya el año pasado y en enero de este 2017, varias oenegés y organizaciones como Cruz Roja tuvieron que hacerse cargo de distintos grupos de inmigrantes en varias ocasiones por la falta de espacio en estos centros donde se les retiene de manera cautelar hasta que se decide si tienen que volver o no a sus países de origen. Ya entonces, alrededor de 300 inmigrantes fueron ‘liberados’ entre los meses de octubre –156 en total–, diciembre –88– y enero –55–.

Cruz Roja se encargó por ejemplo de darles cama y techo en distintos hostales de Motril en las oleadas de diciembre y enero, mientras los voluntarios trabajaron a destajo para ayudarles a buscar a algún contacto y gestionarles un destino. Ayer la historia se repitió. Hasta la dársena granadina se desplazaron entre las 12.00 y las 13.30 aproximadamente organizaciones como ‘Cepaim’ o ‘Accem’, que serán ahora los encargados de ayudar a estos 92 inmigrantes a dibujar el mapa con el que se moverán en su nueva vida.

Los viajeros fueron subiendo poco a poco a varios autobuses, no sin antes hacerse una foto para el recuerdo, dar un último abrazo al compañero de viaje o clamar al cielo por la libertad. Desde las distintas oenegés hicieron acopio de agua en una jornada marcada por el intenso calor, pero también por las sonrisas y el sentimiento de felicidad de los inmigrantes. «I´m free, I’m free –soy libre, soy libre» repetía una y otra vez uno de los subsaharianos con los brazos en cruz, acariciando el aire de una vida nueva, pero todavía llena de incertidumbre, porque ahora tendrán que buscar su lugar.

De estos 92 viajeros, una gran parte de ellos –58– serán acogidos por la oenegé ‘Accem’, que ayer explicó a IDEAL que la mayoría proceden de Guinea–Conakry, pero también de otros países subsaharianos como Gambia o Costa de Marfil. Estos inmigrantes, entre los que se encuentran cinco mujeres serán trasladados a centros con los que cuentan en Córdoba, Jerez y Huelva. Ya aquí, se les atenderá, según explicaron desde la propia ‘Accem’ con el ‘Programa de atención humanitaria a inmigrantes’, financiado por el Estado español.

Un plan de tres meses

Se trata de un plan de una duración aproximada de tres meses con el que se trata de darles unas nociones básicas para que den un primer paso en su integración. Reciben clases de español, se les ayuda a ponerse en contacto con familiares y amigos en España o Europa, etc. Pero siempre y según explicaron también otros miembros de las oenegés, desde el principio de libertad.

Desde esta organización explicaron ayer a este periódico que normalmente los inmigrantes pasan a sus casas de acogida después de pasar por los Cies. Una situación que se da, sobre todo, si los viajeros proceden de países con los que España no tiene firmados acuerdos, algo que impide que sean devueltos.

‘Cepaim’ fue otra de las organizaciones que ayer facilitó su ayuda. Aunque no llegó ayer a trascender el número de inmigrantes de los que se harán cargo, sí que explicaron que por su parte también se les dará alojamiento en lugares de acogida, que pueden ser pisos o albergues. Según explicaron, se les ayuda «en lo básico» hasta que saben para dónde tirar, a la par que les dan talleres, clases y recursos humanitarios.