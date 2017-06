El intento de robo de un negocio en Albuñol acaba en un tiroteo que aterroriza a los vecinos

Ayer por la mañana, el pequeño municipio de Albuñol amaneció nervioso y con el susto en el cuerpo. Según cuentan los vecinos, de madrugada, a eso de las cuatro, el ruido de unos tiros les sacó de la cama y les dejó sin dormir el resto de la noche. Al parecer, los disparos procedían de la plaza del Ayuntamiento, donde -relatan- unos ladrones intentaron robar un estanco enganchando y arrastrando su puerta con un coche.

Finalmente todo quedó en un susto y los cacos no consiguieron llevarse nada ante la llegada de la Guardia Civil. Pero las malas sensaciones no se las quita nadie al dueño de este establecimiento que ayer no paró de recibir la visita de sus vecinos que, preocupados, se acercaron a ver cómo se encontraba. Todos coincidieron en que el intento de robo fue durante la jornada de ayer el tema estrella del pueblo, que ahora ve con miedo que un incidente así pueda volver a producirse en otro establecimiento o incluso en sus casas. Precisamente esto es lo que teme una de las vecinas que ayer por la mañana se acercó al estanco a interesarse por su dueño. Ni él ni ninguno de los vecinos con los que habló este periódico quiso dar su nombre, según explican, por miedo. Porque los ladrones, al parecer, lograron huir después de una persecución y no quieren ni imaginarse lo que podría pasar si vuelven.

Todos se preguntan sobre su procedencia y, sobre todo, cómo consiguieron darse a la fuga. Por eso y ante un suceso que ha removido la calma del pueblo, parece inevitable que todos hagan sus conjeturas. Algunos piensan que si lograron escapar fue porque conocían la zona, mientras otros prefieren mantenerse en silencio. Según explicó la alcaldesa de la localidad, María José Sánchez, sería la Guardia Civil la que haciendo patrulla pilló a los ladrones con las manos en la masa, aunque todavía se desconocen más datos de este suceso que, según indicó la propia alcaldesa, la Policía está investigando.

El dueño del estanco, por su parte, explicó que se enteró de que estaban intentado robarle después de que un amigo le llamase por teléfono de madrugada. «Desde entonces no he dormido», aseguró ayer el hombre a este periódico con evidente cansancio y nerviosismo. «Ya he llamado al seguro, y ahora tendrá que venir el perito a evaluar los daños», explica el mismo propietario, que está viendo la manera de reforzar la verja de la puerta o incluso instalar una puerta metálica.

Ni una sola de las personas que se acercó por la mañana al establecimiento dejó de preguntar por el suceso. Otra vecina aseguró que escuchó los ruidos y que en un primer momento incluso llegó a pensar que podría tratarse de un grupo de jóvenes volviendo de fiesta. «Creí que era un grupo que venía bebido, pero al final...».

Si hay algo en lo que todos coinciden es en la sensación de intranquilidad que desde entonces tienen. «Ahora tenemos miedo de que pueda ocurrir lo mismo y de que puedan entrar en nuestras casas», aseguró otra vecina en la misma plaza del estanco, que se encuentra junto al Ayuntamiento de la localidad. «Prefiero no decir mi nombre, sólo quiero ayudar a un vecino que lo está pasando mal», afirmó.