Un mes de 'obras' para dejar todas las playas perfectas

Las playas de la Costa Tropical están revueltas por los temporales y toca ponerlas cómodas y atractivas para los bañistas. En algunas, hay piedras contundentes en la orilla, en otras, poca amplitud en la zona de la arena y, en otras tantas, el conocido 'escalón' que se hace por las olas es tan empinado que supone un peligro. Por eso comienza un mes intensivo de máquinas para dejarlas perfectas antes del 1 de julio, que empieza oficialmente la temporada de playas.

El verano pasado fue un desastre. Estas obras se realizaron en la segunda quincena de julio y muchos bañistas alucinaron al encontrarse las playas 'cerradas' en los días más fuertes del año. Ahí la Costa reaccionó y también Costas (la dirección provincial), que supo que esto no se podía volver a repetir. Por eso, como ya anunció la subdelegación del Gobierno granadina, estos trabajos se realizarán en junio, con orden y previsión, afectando tan solo los días entre semana, muy pocos en cada playa.

En total, se actuará en doce puntos del litoral granadino que aprovecharán los 98.000 euros de inversión que se gastarán en este 'plan verano'.

Los trabajos de adecuación de las playas comenzarán hoy martes (tras retrasarse un día) en La Rábita, Casarones, El Lance y Melicena y terminarán el 28 de junio en Playa Granada y la motrileña playa de Poniente.

Las tres playas desaparecidas por los temporales Los temporales han dejado las playas destrozadas y, durante este invierno, tres han sido los casos más llamativos donde Costas ha tenido que actuar de emergencia. En Playa Granada, el mar ha llegado a las instalaciones del hotel; en la motrileña Playa de Poniente, el mar se ha tragado la arena y ha llegado al paseo inundándolo todo en dos ocasiones, y la almuñequera playa de Cotobro también se ha esfumado por el efecto del oleaje.

La actuación principal será los trasvases de arena que servirán para ampliar zonas de playa mermadas por los temporales. Se echará arena en La Rábita, Casarones y El Lance, Castell de Ferro, Carchuna, Torrenueva, Cotobro y La Herradura. En las playas rabiteñas y carchuneras será donde más arena se eche con 7.000 metros cúbicos en cada una. En total, se moverán 29.500 metros cúbicos.

También se eliminarán los escalones -escarpes en lenguaje técnico- en Melicena, Los Yesos, La Mamola, Castillo de Baños, Carchuna, Torrenueva, Playa Granada y Poniente. Se adecuarán en otros puntos rampas para embarcaderos y se pondrán bolardos de madera para que los coches no accedan a las playas de La Herradura y La Rábita.

Los municipios de la Costa Tropical llevan todo el año reivindicando estos arreglos, pero no solo esto, sino actuaciones definitivas que consoliden las playas para no estar dependiendo de las regeneraciones de arena. Lo que sí expresó el litoral granadino, desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, es que no iban a consentir que las reparaciones en las playas llegasen tan tarde como el año pasado y eso, al menos, han conseguido que se cumpla.

Estas obras del 'plan verano' se sumarán a las que ya se realizaron consideradas de emergencia en Playa Granada y Poniente (Motril); la Cagaílla (Salobreña); y Puerta del Mar, Velilla, Cotobro, Marina del Este y La Herradura. En estas playas, donde la situación era extrema, se han invertido en total 729.000 euros, que harán que este verano luzcan como si los temporales no hubiesen pasado por ellas.

Después de años sin recibir inversión en espigones y con las playas cada vez más afectadas, el litoral granadino espera impaciente la llamada 'estrategia litoral' que diseñará una actuación conjunta y definitiva para la Costa Tropical. Ahí se verán reflejadas las obras y la inversión que el Gobierno tiene intención de dedicar a cada playa para decir adiós a las -a veces- poco provechosas regeneraciones de arena. Este plan se presentará en cuestión de semanas.

Mientras, la máquinas irán allanando todo lo que los temporales han dejado revuelto para que los bañistas no noten nada extraño en sus días de sol y mar y, claro está, de arena.