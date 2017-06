El Ministerio de Medio Ambiente manda el papel para desbloquear las obras de la A-7

Avanzan los trámites burocráticos que tenían paralizado el comienzo de las obras de emergencia para reparar el hundimiento en la A-7, en el tramo Carchuna-Castell. El Ministerio de Medio Ambiente ya ha mandado a la Junta el papel que le requerían sobre la protección ambiental del tramo y que el gobierno andaluz solicitaba para, a su vez, dar el permiso de voladuras para la obra.

El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, ha requerido esta mañana a la Junta de Andalucía para que actúe con celeridad y emita el informe necesario que permitirá iniciar las obras de emergencia en el tramo Carchuna-Castell de la autovía A-7, ahora que estamos a las puertas del verano.

Esta mañana se ha presentado en el registro de la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Granada el informe favorable emitido por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que no ve inconveniente alguno en la planificación de los trabajos propuestos por Fomento para frenar el deslizamiento que ha sufrido la A-7 al considerar que “la Declaración de Impacto Ambiental se encuentra vigente, que el proyecto no ha finalizado y que las actuaciones a realizar para ejecutar el proyecto no necesitarían un nuevo pronunciamiento ambiental”. Las obras de emergencia tienen un presupuesto de 2,4 millones de euros.