'Kill 33': la macabra coincidencia que no fue

Los 24 hombres y nueve mujeres rescatados el domingo en aguas del Mar de Alborán de una patera en llamas no llegaron al puerto de Motril dedicando a las cámaras sonrisas ni señales de victoria. La recurrente foto de la alegría del que cruza la puerta hacia una nueva vida no pudo tomarse. Ni siquiera hubo lágrimas: sólo una inquietante sensación de alivio y un silencio roto por algún grito de dolor. De fondo las preguntas de los voluntarios de Cruz Roja a los que no se les permitió atender a su llegada al primer inmigrante que bajó de la Guardamar Ploimnia. El hombre resultó ser el presunto patrón que, además, podría haber sido el responsable del fuego en la embarcación. Ninguno de los rescatados mostró un mínimo gesto de sorpresa ante su detención por la Guardia Civil.

Desde el principio, todo apuntaba a que éste no iba a ser un rescate cualquiera. Las primeras informaciones avisaban de que se había localizado a una patera en llamas a 15 millas náuticas de Alborán y que muchos de sus ocupantes estaban fuera del agua. Incluso se llegó a pensar que cuatro de ellos habían desaparecido, en un momento en el que los datos aún eran confusos.

Fue un avión del Frontex quien encontró la embarcación. Un ángel casi caído del cielo al que el supuesto patrón de la patera intentó avisar, quizás con una bengala. Habría sido justo en ese momento cuando se produjo el fuego. Ya lo explicó el capitán de la Guardamar Polimnia a su llegada al puerto de Motril: "cualquier cosa, cualquier chispa puede provocar un incendio. Esta gente viene con 100 litros de gasolina como mínimo con los depósitos al descubierto. Eso es jugársela". Y parece que el supuesto patrón perdió la partida.

Ya antes de que los rescatados llegaran al puerto de Motril, un portavoz de Salvamento Marítimo describió los detalles de este rescate que terminó con final feliz gracias también a las balsas lanzadas por el propio avión del Frontex y el Helimer 219, que rescató a uno de los inmigrantes y lo trasladó a Almería. El resto pudo distribuirse entre las embarcaciones prestadas.

Ya a las siete menos cuarto de la tarde, la Guardamar llegó al puerto, tal y como habían avisado desde Salvamento. Por fortuna, las 33 personas, incluyendo al trasladado a Almería consiguieron salvar su vida. La cifra de 34 personas rescatadas la completó el presunto patrón de la patera, que fue el primero en bajar del barco y al que se llevaron rápidamente los agentes de la Guardia Civil, detenido por favorecer la inmigración ilegal y por causar daños a tres inmigrantes. La detención fue la foto de esta noticia que arroja una cifra clara: 33 rescatados. El mismo número que aparece en la camiseta del presunto patrón.