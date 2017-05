«Si hubiera sabido lo que tenía, habría llevado la maleta antes»

¿Qué haría si encontrara una maleta con 2000 euros en efectivo, una tablet, un reloj y un móvil? Miguel Ángel Sáez lo tiene claro: llevarlo a la Policía para encontrar a su verdadero dueño. Este joven de 26 años recogió por casualidad la mochila en cuestión el pasado domingo, mientras hacía una mudanza desde la Avenida de Andalucía, en Motril. Con el ir y venir de cajas, una señora le alertó de que se había dejado un paquete, pero al acercarse se dio cuenta de que no era suyo.

Al principio Miguel Ángel se asustó, porque en la maleta «podría haber cualquier cosa, hasta una bomba». Por eso, apenas abrió la cremallera un par de centímetros y, tras comprobar que no se trataba de ningún objeto peligroso, lo llevó a la Policía Local. No sería hasta más tarde, cuando se enteraría de lo que contenía la bolsa pero, aún así, este almeriense que se encuentra en Motril por motivos de trabajo, tiene claro que habría hecho lo mismo. «Si hubiera sabido lo que tenía, habría llevado la maleta hasta antes», afirma.

Se dio la casualidad de que esa misma mañana, Miguel Ángel había llamado a la Policía por otro motivo, por un problema de ruidos en su nueva vivienda. Ya por la tarde, cuando encontró la mochila y la llevó a dependencias policiales, un agente le reconoció y así pudo avisarle de que la maleta ya había sido entregada a su dueña después de realizar las investigaciones pertinentes. «Cuando me llamaron de nuevo me asusté, pensaba que iba a ser algo malo, que la maleta me iba a traer problemas, pero nada de eso, sólo me dijeron que ya habían encontrado a su propietaria y que contenía dinero», explica Miguel Ángel.

Ahora y como reconocimiento, el Ayuntamiento de Motril le dará un merecido homenaje. María Ángeles Escámez, concejal de Seguridad Ciudadana informó que ya se han iniciado los trámites para que este gesto de honradez sea reconocido en la próxima festividad de San Miguel, patrón de la Policía Local.

Escámez explicó que esta acción le hace acreedor de un reconocimiento público. «Este hecho nos hace seguir creyendo en los valores de la ciudadanía y en que estamos rodeados de buena gente», afirmó María Ángeles Escámez. La teniente de alcalde responsable del área de Seguridad Ciudadana, agradeció el gesto de esta personas, un agradecimiento que ha hecho extensivo a la Jefatura de Policía Local «por su buen trabajo y rápida identificación de la dueña de la mochila», e informó que se ha abierto el oportuno expediente para, conforme al Reglamento de Condecoración y Honores de la Policía Local de Motril, «ofrecer a este joven el merecido reconocimiento». Ante la noticia, Miguel Ángel aseguró sentirse «ilusionado», aunque resta importancia a su gesto. «A mí me han educado así, si algo no es tuyo, tienes que devolverlo. Hay que dar ejemplo», destacó ayer.