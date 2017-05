«Rastrear la señal del móvil de Daniel daría pistas de qué le ocurrió al salir de la discoteca»

Más de dos semanas han pasado ya desde que Daniel Rodríguez, un motrileño de 27 años, apareciese gravemente herido con politraumatismos severos en una vía de tren en Milán. Desde entonces nada se ha sabido a ciencia cierta sobre lo que pudo ocurrirle a este joven, que se encontraba celebrando una despedida de soltero en la ciudad italiana con un grupo de 20 amigos.

La familia de Daniel no piensa rendirse ante la falta de respuestas. Al contrario, moverá cielo y tierra para que la verdad salga a la luz aunque hasta ahora no cuente con ninguna novedad que les diga cómo pudo aparecer así el joven. Precisamente de esto se queja esta familia, de la lentitud en la investigación y de la falta de respuestas.

Su padre, Daniel Rodríguez, que no se separa de la cama del hospital en el que está ingresado su hijo desde entonces, ya presentó una denuncia para que se esclarezca qué pasó aquella noche. Según explicó a IDEAL, espera que dentro de dos o tres semanas la Policía, ya sí, responda a los porqués de la familia. Pero, hasta ahora, lo único que tiene el padre del chico es la versión de sus amigos ya que su hijo, que aún no se encuentra estable pero está consciente, no consigue acordarse de nada. Sus recuerdos se paran en la misma discoteca donde lo vieron por última vez de madrugada.

Sus amigos le contaron que le perdieron la pista justo allí, en el local ‘Alcatraz’, desde donde pensaron que el joven había vuelto al hotel por su cuenta. Una posibilidad en la que no cree su padre, que ya afirmó que la dirección del hotel no estaba en el móvil de su hijo que, además, se dejó la chaqueta dentro de la discoteca sin despedirse de sus amigos.

«Estamos esperando a ver si podemos hacer el traslado» La familia de Daniel Rodríguez no se separa de la cama del joven ni un segundo. Del hospital al piso de alquiler y viceversa: ésa es la vida que llevan mientras esperan que poco a poco se vaya recuperando. Daniel está en planta y está consciente pero los golpes y las heridas todavía hacen mella en su cuerpo. A su familia, lo que le gustaría es poder volver a España para que lo tratasen en un hospital cerca de casa, pero aún no se encuentra estable como para hacer un viaje de ese calibre. «Estamos esperando a ver si podemos hacer el traslado», señaló ayer su padre a IDEAL. «Me gustaría irme con mi hijo, pero para eso tiene que estar un poco mejor y tener los medios necesarios», es decir, contar con un avión con recursos médicos. Hasta que ese momento llegue o hasta que Daniel se recupere, la familia se va turnando para que siempre estén acompañados. Ahora la hermana de Daniel también está con ellos, mientras sus tíos van yendo cada vez que pueden. Mientras, el joven continúa peleando para salir adelante. «Ha estado con fiebre y antibióticos, aunque esta mañana ya no tenía», explicó ayer el padre de este ingeniero que trabaja para el Instituto de Física Corpuscular de Valencia.

«La policía no tienen ninguna novedad, aunque ahora me dicen que manejan la hipótesis de que pudo sufrir un accidente en la propia vía». Una versión de la que también se hicieron ayer eco los medios de comunicación italianos, que desgranaron el caso de Daniel y explicaron la ausencia de un por qué claro por parte de la Policía, que continúa investigando. Para el padre de Daniel, la clave puede estar en las cámaras que se encuentran en el área de la discoteca.

Sin embargo, y según señaló ayer, la Policía ya le ha advertido de que esas imágenes se eliminan cada siete días, por lo que aún no se sabe si será posible visionarlas. Una respuesta que no le sirve a Daniel Rodríguez que, según recordó, ya estuvo en la Comisaría pidiendo las grabaciones el pasado día 5, justo seis días después del suceso.

Desde que ocurrió el accidente, Daniel Rodríguez se queja de la falta de apoyos y de lo desamparados que se sintieron al llegar. «Me da la impresión de que se lo toman con mucha calma, también podrían rastrear la señal del móvil de Daniel para tener más pistas. Yo no soy investigador, pero es algo que podría hacerse», apunta. Además, y según contó, podría darse el caso de que la Policía llamase a los amigos del chico por si pudiesen aportar algún dato, aunque aún no se sabe nada de esta posibilidad.

El móvil de Daniel

Según aclaró, existe una distancia de casi dos kilómetros entre la discoteca en la que se vio al joven por última vez y la vía del tren en la que apareció. Por eso, el padre de Daniel piensa que rastreando la señal del móvil del chico podría determinarse el tiempo que tardó en llegar a ese lugar para ver si fue llevado en coche por alguien, o llegó por su propio pie. «Andando tardas 15 minutos, si rastreando el móvil ven que tardó menos o mucho más, ya ahí tienen algo».

Como ya apuntó Daniel Rodríguez, la familia piensa que el joven pudo haber recibido una paliza a la salida de la discoteca y que su agresor pudo deshacerse de él arrojándole a las vías del tren. Hipótesis aún sin confirmar y preguntas sin resolver que cada día la familia rumia mientras cuida del joven, que poco a poco hace rehabilitación y lucha para recuperarse cuanto antes.

«No estamos recibiendo ningún tipo de ayuda, sólo vino el cónsul hace dos semanas de visita, pero no nos dio ninguna respuesta, sólo mantuvimos una conversación de temas intrascendentes» apuntó ayer Daniel, que no quiere que el caso de su hijo caiga en el olvido.