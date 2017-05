Cambiar por completo en tan solo un año la fisonomía y estilo de vida de dos vecinos de Motril (Granada), que pasarán de devorar todo lo que cae en sus manos a intentar una prueba deportiva de máximo esfuerzo: este es el objetivo principal del proyecto 'De Obeso a Titán'.

Durante ese tiempo, para estas dos personas, un hombre y una mujer, se acabará el sedentarismo, el tabaco y la mala alimentación, que sustituirán por una vida activa y, sobre todo, mucho deporte.

Luisa y Jesús son los dos elegidos para llevar a cabo este proyecto, en el que tendrán que realizar una prueba deportiva de alto esfuerzo, para lo que, primero, deberán superar la obesidad y convertirse en todo unos "titanes" a base de ejercicio y llevando una vida saludable.

Durante 12 meses serán supervisados por un equipo de profesionales que trabajarán con ellos para conseguir superar una prueba deportiva de alto esfuerzo y todo será grabado en capítulos que serán emitidos cada 15 días en la web www.deObesoaTITAN.com

Luisa ha explicado a Efe que tiene clara su meta en este proyecto, que no es estar más delgada, sino más sana: "Poder hacer todo lo que quiera porque ahora mismo mi mente quiere hacer cosas, pero mi cuerpo no me acompaña".

"La gente que está obesa como yo no se puede conformar con ir a andar, porque vas un día, dos, tres, pero luego te cansas, te duelen las piernas y dejas de ir, no consigues nada porque realmente no sabes cómo gastar energía", señala.

Ella tiene claro que lo importante "no es la cantidad de ejercicio que haces, sino lo bien que lo haces", y asegura que eso lo ha aprendido gracias a la oportunidad que le están dando en el programa y que en su mente se ha grabado el consejo que le dio María Principal, su nutricionista: "No es la cantidad de comida que comas, lo importante es la calidad de esa comida".

Miguel González, uno de los impulsores de este proyecto, ha dicho a Efe que el peso "no es lo importante, sólo se trata como un dato médico" porque el objetivo principal es que "terminen esto y al día siguiente salgan a entrenar por cuenta propia".

"Nos encontramos muchas veces con programas de televisión que buscan que la gente baje de peso y a los seis meses de terminar están otra vez engordando", explica.

La iniciativa 'De Obeso a Titán' busca que los participantes tengan un cambio real y significativo en sus vidas.

Y de cambios significativos Miguel González entiende bastante, porque ha pasado de pesar más de 167 kilos con una vida sedentaria y un hambre voraz a realizar algunas de las pruebas más exigentes del mundo como el Ultraman o la Titan Desert.

Javier Urrutia, director del proyecto, pone de ejemplo a Miguel: "como él hay mucha gente que se puede llegar a imaginar que sea posible cambiar de esa manera".

La iniciativa, patrocinada por Gaes dentro de su proyecto 'Gaes te cuida', tiene el objetivo de ayudar a cualquier persona, independientemente de su edad, a que mejore su calidad de vida, y cuenta con la colaboración del centro deportivo Time de Motril, donde Luisa y Jesús podrán trabajar cada día para cumplir con el objetivo.