Mancomunidad anuncia que finalmente no habrá cortes de agua en Motril

Ha sido el tema del día en las calles de Motril y en las redes sociales. En la mañana de este jueves, la Mancomunidad de Municipios anunció que el agua se cortaría en gran parte de la localidad desde las dos de la tarde hasta las once de la noche. Pero, finalmente, estos cortes no se producirán. Según explicó el presidente de la Mancomunidad, Sergio García Alabarce, que gestiona Aguas y Servicios, las obras de mantenimiento de la tubería de la Cota 100 que abastece a la ciudad estaba siendo reparada por los operarios de la Junta. Unos trabajos que, según apuntó, "se han retrasado" y ante lo que no pudieron hacer nada. "Se trató de una situación sobrevenida, por eso no pudimos avisar antes", apuntó.

Ante esta situación, desde Mancomunidad prefirieron avisar antes de que las reservas de agua se agotasen para evitar así males mayores. "Decidimos anunciarlo para evitar que colegios, centros médicos, negocios o el hospital se encontrasen sin agua y sin tener margen para reaccionar", explicó García Alabarce, que pidió disculpas a todos los motrileños por las molestias causadas.