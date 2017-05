Motril protegerá las casas históricas tras sacar adelante el plan sin la peatonalización

La oposición ya lo advirtió: no votaría a favor del avance del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Motril para salvar los edificios históricos si seguía contemplando también la peatonalización. Este documento -que se presentó ayer a pleno por primera vez- se concibió como un plan integral para mejorar el centro e incluía medidas como, precisamente, la protección de casas como la derrumbada recientemente en los Jardinillos ante el estupor de los motrileños.

Para salvaguardar el poco patrimonio que le queda a la ciudad, el equipo de gobierno insistió ayer en la necesidad de aprobar esta medida de manera urgente, argumentando que la peatonalización podría tratarse en alegaciones posteriores al tratarse sólo de un avance. Pero la oposición no cedió y, tras una moción del Partido Popular, el pleno acordó por unanimidad aprobar sólo los puntos relativos a la conservación de las casas y posponer la peatonalización hasta encontrar un consenso con comerciantes y afectados.

El equipo de gobierno, que en un principio no concebía el plan sin la pata de la peatonalización, tendrá que conformarse por el momento sólo con la aprobación de los puntos que garantizan un control cautelar por plazo de un año para todas las edificaciones de Motril que cuenten con al menos un siglo de antigüedad, como algunas viviendas en las calles Carretas o Señor de Junes. Algo, que según indicaron, era su prioridad en este pleno y por lo que, precisamente votaron en favor de la moción presentada por el PP.

De hecho, el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, quiso dejar claro desde el primer momento que el documento presentado ayer se trata sólo de un avance y que quedan dos pasos más para su definitiva aprobación.

Ahí se agarró el equipo de gobierno para intentar sacar adelante el plan completo en un primer momento, dejando claro que su intención no era la de engañar a nadie para aprobar la peatonalización, sino la de asegurar la conservación del patrimonio. «Esto es sólo un avance para empezar , yo no voy a engañar a nadie ni voy a hacer nada hasta que no haya consenso», reiteró varias veces el teniente de alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez ante las acusaciones de PP e IU que volvieron a pedir al gobierno la creación de una comisión para peatonalizar con el acuerdo de todos los implicados tras el intento fracasado de las pasadas navidades.

Pero ni PP ni IU se fiaron de aprobar en este pleno una peatonalización y rechazarla luego con alegaciones, algo que manifestaron claramente desde el PP. «No podemos ser cómplices y esperar hasta entonces», recalcaron.

Por su parte, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Sánchez-Cantalejo quiso defender el plan presentado y la necesidad de que ambas medidas -la peatonalización y la protección de edificios- vayan de la mano. «No se puede poner en valor el centro sin poner en valor el espacio», recalcó el teniente de alcalde, que, aún así, quiso dar tranquilidad a la oposición al asegurar que la peatonalización, por ahora, está paralizada y guardada en un cajón hasta alcanzar el consenso prometido.

Las condiciones

Desde el primer momento, la oposición dejó claras sus condiciones para sacar adelante la propuesta: separación de medidas para aprobar la protección de los edificios y peatonalización consensuada. IU, Inmaculada Omiste exigió que las medidas se tratasen de manera independiente al entender que requieren de tiempos distintos y que no se trata de acciones complementarias. «Una cosa es salvaguardar los edificios históricos, y otra la movilidad. No entendemos por qué van juntos», recalcó en su oposición la concejala.

Omiste, como ya hubiera hecho en otras intervenciones ante la prensa, acusó al equipo de gobierno de no haber advertido del peligro que corrían edificaciones como la demolida en los Jardinillos y la calle Nueva, donde todavía a día de ayer se encontraban trabajando las máquinas. «No entiendo por qué nunca se nos advirtió de esto», recalcó.

En la misma línea, el Partido Popular, en boca de la concejal Santiago pidió la retirada del «eje 4», el relativo a la peatonalización como condición para aprobar el plan mientras, de forma paralela, manifestó su acuerdo con IU: «no estamos en contra de la peatonalización, pero con consenso y dinamizando la zona».

El partido volvió a recordar que ya en el pleno celebrado en febrero se aprobó crear una comisión de trabajo para la implantación de la peatonalización y que el gobierno, «aún no ha hecho nada» al respecto. Ahora, el gobierno tendrá que trabajar para desmembrar este plan, que se concibió como un plan integral y que tendrá que aprobarse poco a poco.