Motril cierra su 'botellódromo'

Si Granada no quiere ser la ciudad del botellón, Motril tampoco. El Ayuntamiento de la localidad costera ha anunciado esta mañana que perseguirá el botellón y que cerrará para siempre el recinto de las piscinas, el conocido como 'botellódromo', que se abría los fines de semana y días festivos. Lo va a hacer mediante un bando firmado por la alcaldesa Flor Almón, que se basa en la normativa andaluza y en el que se da a conocer "la no existencia de zonas habilitadas para concentración y permanencia para el consumo de bebidas" en la ciudad.

"Le hacemos un flaco favor a los jóvenes permitiendo el botellón, los fines de semana las urgencias de los servicios sanitarios están saturadas de gente joven, desde 12 a 16 años. Desde aquí queremos que sepan tanto los padres, como los jóvenes que se va a prohibir totalmente y se va a perseguir y se va a sancionar con los medios que tenemos», ha advertido la teniente alcalde de Seguridad de Motril, Mari Ángeles Escámez.

"No es una alternativa a la juventud y no es una alternativa de ocio. El botellón crea que tengamos gente joven en salud mental, el botellón crea unos hábitos que destrozan a nuestra juventud y desde las administraciones no se puede permitir», ha asegurado seria la representante municipal, que ha ordenado a la Policía Local perseguir el botellón.

"Desde aquí hago saber que se va a peseguir duramente, para que no vuelvan a ir ni cambien de espacio. Lo vamos a perseguir duramente, aviso a navegantes", ha reiterado.