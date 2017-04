Las 10 claves de una demolición anunciada

La vivienda no estaba catalogada como bien protegido en el Plan General de Ordenación Urbana vigente, que data de 2003. Por tanto, el Ayuntamiento de Motril no podía denegar la licencia o hubiera prevaricado, como advierte el teniente alcalde de Urbanismo y Obras Públicas de Motril, Antonio Escámez. "No podíamos demorarlo más o hubiéramos prevaricado", asegura.