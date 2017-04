Motril quiere mirar más al mar

En una vega tan rica como es la de Motril, antes se veía muy lejos el mar. No es que la ciudad viviera de espaldas al mar, es que vivía de cara a la vega. Ahora, el Puerto de Motril resucita la idea de un nuevo proyecto naútico que traiga riqueza, prosperidad y una nueva imagen a la zona portuaria.

El Puerto de Motril ha devuelto a la Costa de Granada la esperanza de un futuro turístico en torno a un gran puerto deportivo y comercial, después de que la crisis económica enterrara todos los proyectos que llegaron a planearse en la última década. Los representantes de los empresarios de la Costa, partidos políticos –salvo Izquierda Unida– y el gobierno municipal de Motril muestran ilusión ante el proyecto de puerto deportivo que se contempla en el plan director del Puerto de Motril, que recientemente publicaba IDEAL, y que brinda la posibilidad de un futuro turístico a barrios portuarios, actualmente de los más deprimidos de la ciudad.

El proyecto de puerto deportivo se enmarca en una ambiciosa reordenación del puerto de Motril que se proyecta en el horizonte de las dos próximas décadas y que pasa por construir una nueva dársena pesquera y un puerto deportivo a poniente, además de un muelle exclusivo para cruceros. El proyecto se plantea dentro de los propios terrenos portuarios, sin tocar la playa, en unos 90.000 metros cuadrados de la que ahora es la zona de actividades logísticas.

La reordenación contemplada en el plan director del Puerto, que se aprobó 2011 y por la que está dispuesto a apostar el actual presidente Francisco Álvarez de la Chica, permitiría la construcción de un puerto deportivo mediante inversión privada. Aún tendría que definir sus amarres, aunque se baraja la posibilidad de que la instalación pudiera contar con hasta 800 puntos de atraque, lo que multiplicaría por cuatro la actual oferta del Club Náutico. El proyecto ha dado su primer paso y se encuentra en el Ministerio de Medio Ambiente, donde los trámites se prolongarán al menos un año. Queda un largo camino por delante pero la Autoridad Portuaria está dispuesta a recorrerlo, convencida de que al final de ese camino hay un proyecto que puede ser un revulsivo turístico y económico no solo para Motril y la Costa, sino para toda Granada.

«Solución ideal»

La primera entusiasmada por los planes del puerto es la alcaldesa de Motril, Flor Almón (PSOE), que es consciente de que esta posibilidad futura es la más viable para que Motril pueda tener un puerto deportivo. «La marina de Playa Granada, conllevaba la creación de un dique fuera del entorno con una inversión de 80 millones, pero esta posibilidad es mucho más viable. Estoy convencida de que será fácil encontrar un empresario que quiera invertir a un precio tan barato para un puerto deportivo. Es la solución ideal», asegura Almón.

La alcaldesa considera que ese puerto abierto a la ciudad sería una oportunidad única para Motril, al completarse con comercios y restauración. «Sería una fuente de desarrollo que ahora mismo es imposible», valora Almón, que brinda todo su apoyo a la Autoridad Portuaria para convertir este proyecto en realidad. «Los amarres son una necesidad de Granada y esa necesidad de se puede convertir en virtud con este proyecto que haría un foco de máximo atractivo en Motril, un foco de riqueza y empleo», sentencia.

Y aunque es su polo opuesto, políticamente hablando, la portavoz del PP de Motril está en este caso totalmente de acuerdo con la alcaldesa. «Es perfecto. La forma ideal de unir el puerto a la ciudad», valora Luisa María García Chamorro. «Lo hemos dicho siempre, el puerto está muy cerrado. Siempre hemos mirado con cierta envidia iniciativas como el ‘Muelle 1’ de Málaga», apunta la popular, que también apuesta por este proyecto «que cubriría el déficit de amarres a la vez que se daría un revulsivo turístico a todo el destino». «El giro para los barrios de Santa Adela y Varadero que tienen loas tasas de paro más altas de Motril sería brutal», reflexiona García Chamorro.

Aplausos

Desde el sector turístico, el presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa Tropical, Rafael Lamelas, también aplaude los planes del puerto. «Los touroperadores siempre piden más amarres y campos de golf. No existe un puerto actualizado y moderno en toda la Costa, con tiendas y restauración, así que si lograran hacerlo viable, chapó para el Puerto», resume Lamelas. El portavoz de los hoteleros recuerda también que la Costa Tropical necesita reforzar la oferta complementaria de ocio para romper la estacionalidad, más en un momento en el que hay proyectados dos grandes nuevos hoteles en la playa de Salobreña. «Ese puerto sería el acicate para combatir los inviernos», señala.

Y en la misma línea se expresa el sector empresarial. El presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) Luis Martín se muestra encantado ante los planes del puerto. «Fíjate si me gusta el proyecto que ya en el Club Náutico lo propusimos en el año 89, cuando yo formaba parte de la Cámara de patrones. Se diseñó un proyecto arquitectónico y se llegaron a mover incluso subvenciones del ministerio de Economía. Se planteaba en 45.000 metros cuadrados de terrenos portuarios, el que proponen ahora es el doble», comenta Martín. El presidente de AECOST considera una «idea magnífica» la construcción de un puerto deportivo fuera del espacio de comercial, donde los barcos de recreo no interfieran en el tránsito comercial. Por ello cree que hay que luchar por hacerlo realidad. En pocas palabras, para Martín, «es un proyecto extraordinario para Motril. Para pegar botes». «Un puerto deportivo atrae turistas, pero también empresas, la cantidad de riqueza que se generaría alrededor del puerto transformaría por completo Motril, mira Benalmádena o el puerto de Fuengirola», añade Martín. Aunque el proyecto está demasiado ‘en pañales’ como para que la ciudad se haga el cuento de la lechera, Martín no puede ocultar que sería «ilusionante».

El handicap

«La oferta complementaria de ocio es el gran handicap de la Costa, un proyecto como el puerto deportivo y comercial atraería al turista no solo que llega en barco, sino también al del coche», sentencia.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Ángel Gijón, como buen arquitecto que es, incide en la necesidad de concretar bien el proyecto que recoge el plan director de manera que se consiga el equilibrio entre la parte comercial, la náutica deportiva y la integración en el entorno. Esto es, «que permita propiciar una mejor conexión de un puerto que históricamente ha vivido de espaldas a la ciudad, pero sin perder precisamente este plus que le da ser un puerto comercial no asfixiado por la ciudad y al que se puede llegar sin semáforos». Pero definitivamente, Gijón también sueña con un revulsivo económico para Motril en forma de puerto deportivo. «Hay demanda de puntos de atraque por lo que sería viable que la inversión privada pusiese sus ojos en el proyecto del puerto. La situación actual es penosa, Motril necesita una actuación competitiva si queremos atraer hoteles. La Costa lo necesita», concluye.