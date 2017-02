Granada y Motril impulsan una alianza con 'hoja de ruta' por el desarrollo

Que el aeropuerto tenga el apellido 'de Granada', por más que esté en Chauchina, pero el puerto sea solo 'de Motril'. Que en la Costa se achaque de forma recurrente su histórico retraso a que la capital nunca apostó por ella. Que se llame 'sanitex' a los veraneantes o el simple hecho de que exista una 'Casa de Motril' en Granada. Son detalles que evidencian una realidad: el histórico recelo que ha existido entre la capital y su costa. Granada y Motril nunca se han mirado más que de reojo. Los años sin autovía abrieron un abismo de separación entre Granada y su Costa, que, sin embargo, hoy ya solo están a 35 minutos. Y en torno a ese corredor de 65 kilómetros que discurre entre la capital y la Costa se encuentra «el mayor espacio de oportunidades de la provincia». Pero para explotarlas, la relación Granada-Motril debe por fin cambiar. El primero en plantear esta teoría del 'Eje de desarrollo Granada-Motril' fue el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, Francisco Álvarez de la Chica, que lanzó un guante que los alcaldes socialistas de Granada y Motril, Francisco Cuenta y Flor Almón, han recogido entusiasmados, abriendo una nueva etapa simbólica de colaboración. Ahora, para concretar esa alianza en realidades concretas, los dos Ayuntamientos, de la mano del puerto, han impulsado la primera 'cumbre' Granada-Motril, que tendrá lugar mañana lunes día 20 en el carmen de los mártires. El foro, al que asistirán representantes políticos, económicos y sociales pretende ser un encuentro para planificar estrategias comunes de ambas ciudades con el reto de convertirse en el motor de desarrollo provincial. Y para que la colaboración no quede en una jornada de exposición de ideas, sino que se refleje en acciones concretas, se firmará un manifestó conjunto que sentará las bases del trabajo futuro. Esta 'hoja de ruta' del desarrollo provincial pretende avanzar así en campos en los que está todo -o casi- por hacer, desde promociones conjuntas en materia turística hasta alianzas empresariales pasando por compartir las infraestructuras clave. El presidente de la Autoridad Portuaria advierte que la capital granadina, su área Metropolitana y la Costa concentran casi tres cuartas partes de la población de la provincia y forman un «espacio de oportunidades», por sus zonas industriales, residenciales y los beneficios que rodean ambos entornos.

«Hay que tomar conciencia, que es el primer paso para que algo suceda, y para que se puedan aunar esfuerzos entre Ayuntamientos, instituciones, empresas, sindicatos o la propia universidad de manera que ese espacio de oportunidades no se convierta en un trayecto para ser circulado por carretera, en un sentido para bajar a tomarse un espeto y en el otro para ir a Granada a hacer alguna gestión o una compra. Hay que superar esa relación volátil que ahora mismo es mayoritaria», advierte el presidente de la Autoridad Portuaria.

En ese sentido, Álvarez de la Chica incide en la necesidad de generar un espacio complementario que presentar a los inversores. «Hay empresas que pueden instalarse en Motril y tener referencia en Granada y otras expandirse en la Costa. Esas cuestiones requieren que las instituciones favorezcan esas condiciones y lo vean de manera global. Alguien le tiene que dar forma a este hecho. Y lo primero es romper la barrera emocional negativa. El puerto tiene que aprovechar el tirón de Granada desde el punto de vista cultural y económico y la ciudad tiene que aprovecharse de que éste es su puerto y exhibirlo», añade.

Francisco Álvarez de la Chica Presidente del Puerto «Hay que superar el recelo del Siglo XX que tenía que ver con la incomunicación y el desconocimiento»

El presidente de la Autoridad Portuaria insiste en la necesidad de superar localismos para proyectar infraestructuras compartidas en estos espacios. «Que el AVE de Granada, cuando esté, sea el AVE de Motril. Y que Granada piense en facilitar el acceso a sus espacios logísticos y no solo en resolver para sus vecinos de Puerta Real y Recogidas, sio para el conjunto de los que demandan esos servicios», abunda.

Flor AlmónAlcaldesa de Motril «Hay que poner en alza el puerto, que es el de toda Granada y reivindicar el fin de las infraestructuras»

Igualmente, en materia empresarial, insiste en la necesidad de que las empresas del entorno granadino miren al puerto. «Es increíble que grandes empresas de Granada aún saquen sus productos por Algeciras o Valencia. Antes era comprensible porque no había posibilidad de hacerlo bien por aquí, pero ya sí podemos. Y en este sentido hay que avanzar e ir a buscarlos. Hay que perder ese complejo de 'si no vienen, ellos se lo pierden'. No, nos lo perdemos todos», subraya.

Francisco CuencaAlcalde de Granada «Granada y Motril deben ser locomotora, el motor del que arranquen el resto de municipios de la provincia»

En definitiva, Álvarez de la Chica invita a Granada y su costa «a levantar los ojos de los pies» y aprovechar cada una los beneficios de la otra. «Es el momento de mirar más allá, con confianza y espíritu colaborativo, no con visión localista. Hay que superar el recelo del Siglo XX que tenía que ver con el desconocimiento y con la incomunicación», concluye.

El momento

Trinitario Betoret Federación Hostelería y Turismo «La potencialidad turística del puerto por fin se está trabajando bien, pero hay que crear más sinergias»

En la misma línea, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, señala que las dos ciudades más importantes de la provincia «llevan años viviendo de espaldas, por lo que creemos que ha llegado el momento de romper esta dinámica tan negativa». «Ambas ciudades deben ser locomotora, el motor del que arranquen el resto de municipios de nuestra provincia y para ello creemos que el trabajo debe hacerse en una sinergia conjunta donde instituciones, empresas y agentes sociales caminen de la mano», valora. En esa idea de implicar a todo el tejido social, económico e institucional de la provincia incide también la alcaldesa de Motril, Flor Almón, que se muestra ilusionada con esta línea de colaboración con Granada «para situar a nuestra nuestra provincia en el lugar que se merece».

El puerto como motor de una oferta común de sol y nieve Aunque se lleva años hablando del tema, a día de hoy siguen sin explotarse los paquetes turísticos que aúnen la oferta de Granada y la Costa. El presidente de la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Trinitario Betoret, asume que en materia de colaboración turística Granada y su Costa tienen una relación «manifiestamente mejorable», pero la buena noticia es que «la potencialidad turística del puerto se ha empezado a trabajar». Betoret incide en la necesidad de que se creen sinergias entre los productos de la capital y la Costa para hacer al turista quedarse más días en Granada. «Esa idea de esquiar por la mañana y tomarse un espeto por la tarde hay que trasladarla a la touroperación», apunta, Betoret. «Hay que incidir en las estrategias que ya están en marcha y que la Costa y Granada se miren a la cara, eso va a generar mejor provincia y es lo que queremos todos». También desde el Patronato Provincial de Turismo asumen con seguridad que la red entre ambas ciudades tiene todavía margen de mejora. Hasta el momento, la Diputación de Granada ha presentado el destino Costa Tropical o bien integrado en la oferta provincial, o bien como un producto independiente. Sin embargo y al igual que apunta Trinitario Betoret, Enrique Medina, diputado de Turismo afirma que el puerto se está convirtiendo en ese nexo de unión que está comenzando a generar una estrategia común, aunque hasta ahora, la oferta sólo se ha presentado en tres ferias especializadas: la Seatrade América de Miami, la Seatrade Europa en Hamburgo y la SVLT de Marruecos, citas en las que la dársena granadina juega un papel fundamental en el turismo de cruceros. «En las ferias generales, la Costa se ofrece como un destino independiente o complementario al igual que la capital o la Alpujarra, pero es verdad que vamos de la mano con el puerto en citas más específicas», explica Medina. El diputado no duda de las buenas relaciones entre Granada y Motril, algo que según su juicio, puede contribuir a que un destino turístico común y complementario se desarrolle con mayor facilidad.

«Hay que poner en alza nuestro puerto, que es el de todos los granadinos, como uno de los principales ejes de desarrollo y reivindicar la conclusión de las infraestructuras como la llegada del AVE a Granada y las canalizaciones de la presa de Rules, además de ofrecer una oferta turística integral y dinamizar el sector empresarial», comenta. Desde las organizaciones empresariales y Cámaras de Comercios, que también estarán presentes en el foro del lunes, señalan que hace años que comprendieron que hay que incidir en la colaboración entre Granada y la Costa.

Cuatro vértices

«A mi juicio hay cuatro vértices sobre los que debe articularse el trabajo. Lo bien que se está trabajando en la Costa en el sector turístico y el agroalimentario, innovando para encontrar nuevos mercados, y uniéndose entre ellos para ofrecer productos nuevos como el agro turismo. El segundo vértice es el Puerto de Motril que tiene que ser el Puerto de Granada y que nos debe hacer mirar hacia el sur cuando pensemos en comercializar nuestros productos. El tercer vértice es la Universidad y el recurso económico vital que es el conocimiento y el cuarto, articulado en torno a 'OnGranada', la nueva industria y la nueva economía ligadas a la tecnología y la biotecnología», resume el presidente de la Cámara de Comercio y de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva.

El portavoz empresarial incide así en la necesidad de incentivar la colaboración entre empresas turísticas de ambos núcleos generando productos globales que incrementen las pernoctaciones y combatan la estacionalidad, además de potenciar alianzas entre esas empresas que mediante la innovación están encontrando nuevos mercados y «que sirvan de ejemplo a las demás». «Tenemos que reforzar nuestro sector industrial con el puerto como polo central y hacer de la carretera de la Costa un corredor de innovación, conocimiento y tecnología», sentencia Cuerva.

«Para ello, desde las organizaciones empresariales, desde las Cámaras, vamos a seguir reclamando infraestructuras como el polígono del Puerto y la Zona de Actividades Logísticas, el AVE, el aeropuerto, infraestructuras eléctricas, campos de golf, infraestructuras náutico-deportivas, desarrollo del Puerto y normas urbanísticas que generen seguridad jurídica para las inversiones», concluye.

El reto de construir un vínculo empresarial desde cero

Pilar ArandaRectora de la UGR «La UGR ya tiene lazos muy estrechos con Motril en investigación o empresas y en ellos hay que incidir»

Si hay algo de lo que adolece el tejido empresarial granadino y motrileño es de relación entre ellos. Los negocios de ambas ciudades nunca han generado sinergias capaces de configurar un frente común que les haga ganar fuerza y competitividad. Esto, unido al desconocimiento empresarial entre ambas ciudades ha provocado históricamente que los negocios salgan fuera de la provincia para buscar oportunidades que, probablemente, se encuentran más cerca de lo que piensan. Así lo percibe Luis Martín, presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, que ve a ambas ciudades como dos extraños que se miran «con recelo».

Dos ciudades unidas por carretera, pero no por tren Motril y Granada consiguieron acortar su distancia en el año 2009 cuando, después de 20 años de idas y venidas se inauguró el último tramo de la A-44. Desde entonces, un viaje de algo más de media hora por la autovía de Sierra Nevada–Costa Tropical mejoró las posibilidades de turistas y empresas para recorrer los 64 kilómetros que separan Granada de Motril, o lo que es lo mismo: la sierra del mar. Sin embargo, hay algo de lo que todavía adolecen ambas ciudades: la unión por tren. La posibilidad de contar con una red ferroviaria no ha tenido visos hasta ahora de ser una realidad, a pesar de que los sectores turísticos y empresariales de la Costa siempre lo hayan reclamado. Para Ángel Gijón, presidente de la Cámara de Comercio de Motril, en un futuro debería pedirse un ramal entre ambas ciudades para, entre otras cosas, impulsar la capacidad del puerto de Motril que, según apunta Gijón, es el único de España sin conexión por tren. Esto, unido al parón del corredor mediterráneo que uniría por tren el litoral español provoca que, a su juicio, «la Costa granadina sea una de las peores comunicadas de España».

Martín lo tiene claro: no existe una alianza palpable, algo que, a sus ojos resta oportunidades de expansión en los sectores más importantes de la zona: el turístico y el agrícola. «Tenemos que lograr que las ciudades se vean una a otra como una oportunidad», resume Martín, que apuesta por impulsar foros para que las empresas se conozcan y descubran que no tienen por qué salir fuera de Granada para encontrar determinados productos o crear redes de colaboración. Una opción que puede vertebrarse, según señala, gracias a la autovía que une a Granada y Motril. Martín va más allá e incluso contempla esta unión empresarial como una oportunidad para ganar competitividad en comercio exterior, sobre todo, en el marco europeo.

En la misma línea, Ángel Gijón, presidente de la Cámara de Comercio de Motril aboga por la necesidad de establecer mesas sectoriales que impulsen medidas de desarrollo empresarial y de infraestructuras, urbanístico, industrial y agrícola. Gijón echa en falta una estrategia común, pero también compromisos palpables que contribuyan a desarrollar el tejido empresarial granadino en general y el motrileño en particular. «Motril ha perdido en el último año alrededor de 5000 habitantes. Se pierden empresas, no hay oportunidades para nuestros jóvenes, que se van porque es lógico, ¿dónde van a trabajar? Y si esto sigue así, ¿qué va a ser de nosotros en el año 2050?», se pregunta Gijón.

Una universidad sin sede física pero con presencia en la Costa

Gerardo Cuerva Pte Cámara de Comercio y CGE «Tenemos que hacer de la carretera de la Costa un corredor de innovación, conocimiento y tecnología»

El viejo anhelo de que Motril albergara alguna sede oficial de la UGR en Motril se difuminó por completo con la crisis. A pesar de los privilegiados terrenos que el Ayuntamiento de Motril le cedió hace años en Playa Granada, la UGR nunca aterrizó en la Costa. Como recuerdo de los sueños universitarios del ayuntamiento motrileño solo han quedado las calles de Playa Granada que llevan el nombre de los rectores para asombro de muchos visitantes. «Motril tiene equipamientos suficientes para impartir clases, la posibilidad de una sede física no está ahora en cartera», afirma la rectora Pilar Aranda. No obstante, subraya que la colaboración Granada-Motril en materia universitaria sí existe desde hace años. Así, Aranda recuerda que Motril acoge desde el Aula de Mayores de la UGR y que existe una relación estrecha también en materia de prácticas en las empresas de la Costa. Los cursos de verano del Centro Mediterráneo y las investigaciones que tienen como objeto el puerto y las empresas del ámbito agroalimentario son otros nexos. «Hay más lazos de los que parecen y en estos temas tenemos que seguir avanzando», concluye.