Bomberos de Almuñécar sofocan incendio en cuadro contadores en un edificio Urbanización La Najarra

La rápida intervención de los Bomberos de Almuñécar evitó consecuencias mayores para algunos inquilinos del edificio B de la Urbanización La Najarra, situado en la calle Pablo Iglesias 1, de la localidad sexitana, donde a las 17,40 fueron requeridos ante el incendio que se produjo en el cuadro de contadores del servicio eléctrico.

Hasta el lugar se personaron, además del retén de guardia del servicio de Bomberos de Almuñécar, dos patrulla de la Policía Local sexitana y un equipo de servicio sanitarios por si fuese necesaria la atención de alguna persona afectada. Algo que afortunadamente no ocurrió. No obstante, la Policía, tras recorrer las viviendas y comprobar el estado de los vecinos, pidió que no entraran o salieran del edificio hasta que se despejara el humo que se había acumulado en el citado cuadro de contadores, situado en el hall del entrada el bloque. Ha sido a las siete de la tarde cuando ha quedado normalizado el acceso y salida del edificio.

En cuanto a los daños provocados por el fuego y sus consecuencias en materia de suministro serán los operarios de la compañía eléctrica los que ya han sido alertados para que quede subsanada lo antes posible.