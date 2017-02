Detenido un prófugo acusado de matar a un guardia civil en Almuñécar

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al único acusado que se encontraba en libertad en el caso del homicidio del guardia civil Rafael Peso, ocurrido la madrugada del 15 de enero de 2005 en el kilómetro 312 de la N-340 en Almuñécar. Se trata de un ciudadano marroquí que se encontraba escondido en el país alauita y figuraba entre los diez delincuentes más buscados.

La muerte del agente de la Benemérita sucedió cuando un BMW 750 ocupado, al menos, por dos ciudadanos de origen marroquí se saltó un control de la Guardia Civil en la N-340 a la altura del kilómetro 317 en Almuñécar. Los agentes avisaron por radio de las características del vehículo y de que se dirigía en sentido Málaga a toda velocidad. Los coches patrulla de la zona se pusieron manos a la obra para localizar y tratar de detener al vehículo. Otra pareja de agentes, formada por un cabo y por el guardia Rafael Peso, comenzaron a montar un control en el kilómetro 312 de la N-340, a la altura de Cotobro.

La patrulla visualizó un BMW de las mismas características citadas. El guardia Rafael Peso, desde el arcén y con su correspondiente chaleco reflectante, le lanzó una señal luminosa al coche para que se detuviera. El conductor no solo ignoró las señales sino que desvió la trayectoria del automóvil para invadir el arcén, atropellar al guardia Rafael Peso y volver a incorporarse al carril derecho de la carretera.

El agente salió despedido veinte metros debido al fuerte impacto y cuatro horas después falleció en el Hospital Santa Ana de Motril por un traumatismo craneoencefálico. Dejaba dos hijos pequeños huérfanos y una desconsolada viuda que once años después clama porque se haga justicia.

Vehículo con el que fue atropellado. Un momento del entierro de Rafael Peso / JAVIER MARTÍN

Identificados

Los dos presuntos autores estaban identificados desde hacía tiempo. Uno se mantenía escondido en Marruecos mientras que el otro salía y entraba del país con cierta regularidad. Este segundo ya fue detenido en 2015 por la gendarmería marroquí.

La Policía Judicial de Almuñécar y el área de Criminalística lograron obtener huellas y ADN en la inspección efectuada en su día dentro del automóvil utilizado por los dos acusados, vehículo que fue hallado una hora después del atropello mortal en un paraje de La Herradura. Dos pruebas irrefutables que le permitieron a la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil ponerles nombre y rostro a estos dos individuos, quienes viajaban en un coche robado en Italia y con matrícula falsa de Suiza.

Los dos estaban fichados en Francia por delitos propios de la delincuencia común, alguno vinculado con el tráfico de drogas.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Almuñécar y el actual coronel de la comandancia de Granada, Manuel Llamas, se han volcado con este tema que por fin, once años después, permite poner un punto y aparte en la instrucción del caso con la detención de los dos presuntos autores. El papel de la acusación particular ejercida por la viuda, a través del despacho de abogados Peñas Roldán y Asociados C. B., también fue determinante para retomar esta causa al solicitar en 2013 que se analizaran las nuevas pruebas aportadas por la UCO.

Los dos presuntos homicidas estaban personados Lo más sorprendente de este homicidio es que los dos investigados han estado personados en esta causa judicial en todo momento, aunque no se les ha podido tomar declaración, algo incomprensible para la acusación particular. Tras enterarse de su imputación en esta causa, nombraron abogado y procurador, teniendo acceso a todas las pruebas practicadas e incluso a los informes que la UCO presentó para abrir nuevas vías de investigación, debido a la inexistencia del secreto sumarial. Detrás de estos años y de los largos trámites judiciales hay una viuda que ha asistido atónita al hecho de que le negaran en sede judicial, en 2013, la práctica de nuevas pruebas a una de las unidades de elite de la Guardia Civil especializada en este tipo de casos.

Nuevo informe de la UCO

En el año 2013, la UCO de la Guardia Civil presentó un meticuloso informe de ochenta páginas donde se apostaba por abrir nuevas vías de investigación tratando de localizar a otros dos posibles ocupantes del vehículo, que por las huellas encontradas podrían haber viajado en el BMW la noche del atropello mortal. Los agentes también intentaron contactar con otros testigos potenciales pero para ello solicitaban a la juez la autorización pertinente para practicar 23 pruebas nuevas en aras de seguir avanzando en la identificación de todos los posibles participantes del homicidio, el grado de participación de cada uno de ellos, así como las vías para su localización.

La sorprendente contestación de la juez –no la actual, que retomó el caso, sino la anterior– fue un no rotundo para abrir estas nuevas vías de investigación, al considerarlas «innecesarias e improcedentes», tal y como hizo constar en el auto de fecha 24 de mayo del año 2013.