Archivan el caso del monitor de Almuñécar acusado de supuestos abusos sexuales

La magistrada del juzgado de Primera instancia e instrucción número 2 de Almuñécar y de Violencia sobre la mujer ha emitido un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación por supuestos abusos sexuales de un monitor del área de Juventud del Ayuntamiento de Almuñécar, que renunció a su cargo el pasado mes de septiembre, tras hacerse pública la denuncia.

Fueron dos jóvenes, uno de ellos menor de edad cuando ocurrieron los hechos, los que denunciaron ser víctimas de supuestos tocamientos por parte de este monitor. Entonces, la jueza le sometió a un careo con los acusados y le dejó en libertad, con la obligación de personarse en la sede judicial. El monitor siempre lo atribuyó a una « venganza y chantaje» de los dos jóvenes, simplemente porque es homosexual.

Ahora, en el auto con fecha 8 de febrero, al que ha tenido acceso IDEAL, la jueza determina que «de lo actuado no aparece debidamente justificado la perpetración del delito por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones». En el auto, la magistrada ordena además devolver los objetos, entre ellos el ordenador y la tablet, que se incautaron a este ex trabajador municipal, de 42 años, que ayer aseguraba a IDEAL sentirse por fin «aliviado» tras vivir un calvario.

«Verte en una investigación por una acusación falsa siempre es desagradable e injusto, si fuera un robo o algo así... pero verte en vuelto en un tema tan feo y tan asqueroso... lo he pasado fatal la verdad, siempre queda la mancha», lamenta.

«Lo perdí todo, me quedé sin trabajo, sin la paga extra, si mi mes de vacaciones... y lo peor no es lo económico, sino el juicio paralelo que he tenido que sufrir. Fui arrestado, tuve que dormir una noche en el calabozo, eso no se olvida...», relata a IDEAL el ex trabajador municipal.

Aunque su conciencia siempre estuvo tranquila, el daño ya está hecho, porque estos cinco meses se ha sentido en el ojo del huracán. «Hay cosas que no se olvidan. Un día pasé por una cafetería en la que había unas 20 mujeres que acababan de dejar a los niños en la catequesis. Cuando me vieron se volvieron todas a la vez», recuerda.

No obstante, el monitor siempre estuvo tranquilo, «porque estaba absolutamente seguro de que no había nada de lo que acusarme». También le reconforta el apoyo público que ha recibido, incluso de un miembro del equipo de gobierno municipal. El monitor, que además es vicesecretario de política de Juventud en el Partido Popular de Almuñécar, dejó su puesto de trabajo para no dañar la imagen del Ayuntamiento de Almuñécar ni la de su partido. «¿Pero y la presunción de inocencia?», se pregunta. «Ahora seré yo quien denuncie a estos chicos por calumnias, por el daño que han querido hacerme», anuncia.

Ayer fuentes municipales señalaron a este periódico que es «inviable» restituirle en su puesto de monitor de Juventud, una vez archivada la causa, puesto que tenía un contrato temporal obtenido a través de una bolsa de trabajo. «No obstante, si volviera a salir seleccionado se le contratará», apuntaron.