El motrileño Nicolás Navarro se suma a la candidatura de Juan García Montero

"Nadie me encontrará en la confrontación ni en la polémica". Con esta frase ha anunciado el concejal del Partido Popular de Motril, Nicolás Navarro, su incorporación a la candidatura de Juan García Montero a la presidencia provincial del PP de Granada.

Antes que nada, el secretario general adjunto del PP de Motril, ha querido mostrar su "respeto y admiración" por el presidente provincial, Sebastián Pérez, ya que esta decisión "está lejos de relacionarse con rencor, rabia ni odio hacia su persona ni hacia nadie de su candidatura, en la que tengo buenos amigos".

El vicesecretario de la Costa, Nicolás Navarro, entiende que es momento de "abrir el debate" de "no cerrar las cosas en falso" y de realizar "autocrítica" ante los resultados de las municipales porque "los ciudadanos nos exigen más que antes" y todas estas cuestiones cree que podrá llevarlas a cabo con Juan García Montero como presidente del PP provincial, por lo que apoyará su candidatura en el congreso.

"Doy este paso, lleno de ilusión, con el convencimiento de que es lo que en este momento, necesita el partido a nivel provincial, por muchos motivos que ahora resumo en la necesidad de ofrecer cercanía, transparencia, participación y comunicación con los afiliados y con los equipos de trabajo y sobre todo, reconocimiento del esfuerzo y trabajo que todas las personas que trabajan por el partido de una forma u otra se merecen", ha expresado Nicolás Navarro.

A Juan García Montero y a Pepe Torrente les ofrece "su experiencia, sus conocimientos y sus proyectos" y sobre todo, "la ilusión que me ha movido durante estos más de 19 años en el partido. Creo en ellos, en su proyecto y en el de todo su equipo, son buenas personas, he trabajado ya con ellos y me convencen, son un buen equipo y transmiten la ilusión que en este momento necesitamos en esta provincia", apunta Nicolás Navarro.