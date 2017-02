Motril no es ciudad de película

En las primeras décadas del Siglo XX hasta cuatro cines se hacían la competencia en Motril. En los años Setenta los motrileños hacían colas en tres cines y llenaban más de 3.000 butacas. En los Noventa, con la apertura de unos flamantes multicines con capacidad para 2.000 espectadores, los motrileños pudieron presumir de la sala más moderna de Andalucía. Pero a día de hoy, Motril tiene menos butacas de cine que hace un siglo. Ni una para ser más exactos. Desde que en 2007 cerró la última sala, en la capital de la comarca costera, con una población potencial de más de cien mil habitantes si se le suman los pueblos vecinos, no se pueden ver estrenos en pantalla grande.

Esta involución cinematográfica es uno de los temas que suele enervar a los motrileños, que se preguntan cómo es posible. Y es que, a pesar de su glorioso pasado como ciudad de película, en este siglo XXI Motril no levanta cabeza en materia cinematográfica. El disgusto es aún mayor si se tiene en cuenta que la pasada semana echaba el cierre 'Motril Cinema', un proyecto piloto que había devuelto la ilusión por el cine a los espectadores motrileños y que solo ha durado seis meses.

El pasado 31 de enero se quedaban en cartel Ballerina y 'La la land' y colgados sin cine -otra vez- los más de 1.500 espectadores al mes que habían logrado reunir 'Motril Cinema'. Después de diez años castigados, los espectadores acogen con los brazos abiertos el cine y, a pesar de su éxito, cierra a los seis meses por el desacuerdo del empresario y el Ayuntamiento. La alegría ha durado poco 'en la casa del pobre' y los motrileños vuelven a estar abocados a hacer kilómetros hasta Granada capital o los centros comerciales de Málaga si quieren ver cine de estreno.

¿Pero por qué este gafe de Motril con el cine? Los distintos proyectos han ido fracasando por distintas razones. En el caso de los primeros multicines de la Avenida Salobreña, fue la pérdida de espectadores por la crisis nacional crisis del cine, la piratería, la llegada del DVD y la fuga a otros cines más modernos lo que les obligó a echar el cierre en 2006. Eso sí, después de unos años gloriosos. «En 1995 se hizo una inversión muy fuerte y fuimos la sala más moderna de Andalucía, con sonido dolby surround. Fue el gran salto del cine en Motril. Se vivieron años muy muy buenos, de colas. A Motril se traían los mejores estrenos. Algunas películas como Pocahontas se proyectaban en tres salas,», recuerda Valeriano Ferreria, portavoz de la familia que fue propietaria de los Muticines.

Un año después de su cierre, la empresa Motrilservi, de Julio Juárez, intentaba rescatar el cine, abriendo la sala más pequeña de los multicines, con 100 butacas.

Colas y taquillazos

«Si quieres estrenos tienes que apostar mucho dinero, el 60% es para la distribuidora y con una sala pequeña no era rentable», cuenta Juárez. Pero el empresario, que tiene algo de 'quijote' del cine en Motril, quiso volver a intentarlo. Esta vez, «apostando fuerte».

En navidad de 2015 realizó un ciclo de cine familiar con el Ayuntamiento, en las instalaciones del centro de desarrollo turístico, y el éxito fue tan grande que el empresario pactó con el gobierno motrileño la puesta en marcha de un 'proyecto piloto' para ver si funcionaba. El Ayuntamiento cedía instalaciones públicas y el empresario hacía la inversión de 60.000 euros para convertir la sala en un cine. Y vaya si funcionó: 1.500 espectadores al mes. Se vieron grandes colas y se cayó el mito de que los motrileños lloran cuando pierden el cine pero luego nadie va. 'Mascotas' o 'Un monstruo viene a verme' fueron taquillazos. Pero hace apenas unos días, la película de 'Motril cinema' tenía un final abrupto. Con el argumento de que no se pueden ceder unas instalaciones públicas gratis, el Ayuntamiento ha sacado a concurso el servicio con unas condiciones que para el empresario son demasiado exigentes. Y no se ha presentado.

«Te vas con mal sabor de boca porque la gente tenía ganas de cine. Se ha demostrado. Lo hemos intentado con una buena programación. Me consuela el apoyo de la gente», explica a IDEAL el empresario, que está muy tocado. «El listón lo hemos dejado muy alto. El equipo humano de Motril cinema le ha puesto todo el cariño, pero a esas condiciones no podemos llegar. Me da rabia que ahora venga otro y recoja los frutos», lamenta.

Mientras el Ayuntamiento asegura que ya tiene empresas interesadas y que Motril tendrá cine, el empresario también está dispuesto a formular una propuesta para quedarse el servicio, a la vez que busca naves en el centro para tantear la posibilidad de abrir otro cine. Juárez suelta un suspiro que seguro comparten muchos motrileños: «Espero que haya segunda parte y que esta sea la buena».