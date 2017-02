Quince minutos atrapados en el socavón

El pánico y el desconcierto se apoderó de Miguel y Paqui, un matrimonio al que de repente se lo tragó la tierra mientras maniobraban con su vehículo para aparcarlo en la cochera de su casa, ubicada en la calle Pablo Coronado, en el motrileño barrio de Las Angustias. La calzada, que se ubica sobre una zona soterrada de la rambla de Las Brujas se abrió y dejó a la pareja atrapada en el agujero durante quince angustiosos minutos, hasta que los bomberos y los servicios sanitarios consiguieron sacarlos. Paqui, que el lunes acudió al Hospital Santa Ana de Motril por los dolores derivados del suceso y un buen ataque de nervios, contó a IDEAL que cuando cayeron al agujero observaron una bóveda hueca, en un lugar que no debería estar vacío, sino relleno de tierra.

Precisamente esta circunstancia es la que están investigando los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril, cuyas primeras hipótesis se centran en la rotura de la tubería que pasa por esta zona que se arregló en unas obras en el año 2004 y que ha provocado que la arena que rellena la rambla bajo el acerado se haya desprendido, dejando la superficie en peligro de derrumbe. Así lo cuenta Antonio Escámez, teniente de alcalde de Urbanismo de la localidad que ayer aseguró que el propio Consistorio se hará cargo de la obra, así como de los desperfectos del vehículo del matrimonio, una furgoneta que pesaba alrededor de 2.000 kilos y que terminó de hacer ceder el acerado.

"Todavía no tenemos un diagnóstico claro, pero creemos que el agua que han ido vertiendo las dos tuberías rotas bajo el terreno soterrado de la rambla ha ido poco a poco ablandando la tierra y, al final, la acera ha cedido", explica Escámez que quiso dar tranquilidad a la familia al asegurar que el Ayuntamiento hará pronto las obras de remodelación en colaboración con Aguas y Servicios. "Ellos se encargarían de arreglar las tuberías y nosotros del relleno y el acerado. No se trata de una obra demasiado cara», puntualizó Escámez, que espera que en poco tiempo el agujero desaparezca de la puerta de la casa de Paqui y Miguel, que viven junto a sus dos hijas y su nieto y que el domingo se llevaron un susto que no olvidarán fácilmente. «Nos hemos llevado el susto, pero al menos hemos salido ilesos. Lo único que quiero es que hagan lo que sea ya, porque me da pánico que el agujero pueda abrirse hasta mi casa", relata Paqui.

Ayer por la mañana, una de sus hijas, Mª José, que observaba a los técnicos del Ayuntamiento acordonando la zona, contó a IDEAL que, en el momento del suceso el parque que se ubica justo al lado del socavón estaba lleno de niños. Antonio Escámez lo sabe y reconoce que el suceso podría haber sido peor, algo que, según indicó no descarta que pueda ocurrir en otras zonas de características similares.

"Los vicios ocultos"

Escámez argumentó que las tuberías que discurren bajo el suelo de Motril fueron colocadas allá por los años 50, por lo que no pone "la mano en el fuego" sobre el estado en el que se encuentren o sobre si pueda ocurrir algo similar en otra zona de Motril con circunstancias parecidas. "Lo normal es que no sea así, pero si ha pasado tanto tiempo no puedo asegurar que no vuelva a pasar algo así en otra zona. Son los vicios ocultos que tenemos en nuestra ciudad", señaló el edil de Urbanismo.

"Por ese motivo estamos realizando últimamente tantísimas obras en las calles. Es lógico: si tienes unas tuberías que llevan ahí más de 50 años hay que ir cambiándolas para evitar riesgos. El problema es que no se ven y no sabemos concretamente cuáles pueden estar en mal estado o dónde o en qué momento puede ocurrir un suceso parecido al del domingo", señaló Escámez. "Una de las últimas zonas sobre las que estamos actuando es el Huerto del Capitán, porque sabemos que tiene un sistema antiguo".