365 días y un centenar de actuaciones para salvar 500 vidas en el mar Mediterráneo

Llega una llamada de socorro y la Hamal, buque de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Motril se pone en marcha. Es hora de recopilar los datos de la emergencia para poner a punto el dispositivo de rescate, desplegar los mapas, preparar los recursos y dominar los nervios para actuar con la mente fría. Son los encargados de salvar la vida de un pescador a la deriva o de un grupo de inmigrantes que trata de alcanzar la Costa granadina. Saben que su supervivencia está en juego y la tripulación de este barco que nunca duerme diseña al milímetro la estrategia para ganarle la partida al tiempo y al mar y rescatar a quien sea preciso, realizar labores de evacuación o remolcar a cualquier embarcación en problemas.

Este es el protocolo habitual que sigue esta embarcación de Salvamento Marítimo, pero, para estar siempre a punto y dar la mejor respuesta en cada emergencia, la Hamal se prepara concienzudamente. Por eso, entrena mensualmente junto al Helimer 219, el helicóptero de rescate con base en Almería que sirve de apoyo a distintos barcos de rescate, entre ellos, la Salvamar motrileña. IDEAL estuvo con ellos en el último de estos simulacros, donde la técnica, la experiencia y la valentía se dan la mano en alta mar.

Las cifras de los rescates

La experiencia de más de una década como patrón de la Hamal da a Juan Carlos Jiménez las claves para desarrollar los entrenamientos y las labores de rescate necesarias con éxito, un bagaje que traducido en cifras alcanza la friolera de más de 16.000 vidas salvadas desde que esta Salvamar soltase amarres por primera vez allá en el año 2002. Junto a él siempre trabaja una tripulación compuesta por un mecánico y dos marineros que con sus propias manos y tan sólo en los últimos doce meses consiguieron rescatar a un total de 539 personas.

Se dice pronto, pero para alcanzar esta cifra en 2016, la Salvamar Hamal salió en labores de rescate en un centenar de ocasiones y recorrió un total de 5.479 millas náuticas. Es decir, esta embarcación recorrió algo más de 10.000 kilómetros, que sería algo así como llegar desde Motril a Pekín por carretera.

Jiménez, que dirige el barco hasta el punto de encuentro con el Helimer 219 para la práctica del día, no sabe a ciencia cierta cuántas de esas personas rescatadas eran inmigrantes, o cuántos pescadores o turistas porque, según cuenta, Salvamento Marítimo no distingue entre origen o condición cuando se trata de salvar una vida. Lo que sí recuerda nítidamente el patrón de la Hamal es un velero al que no pudieron asistir a tiempo y terminó naufragando en aguas del Mediterráneo. «Me eché a llorar cuando vi aquello», cuenta Jiménez, que ha pasado la mayor parte de su vida en el mar y no se inmuta con los bruscos vaivenes que provoca el oleaje en el barco y que dan una idea de los movimientos que podría alcanzar una patera hinchable un día de temporal y el malestar que pueden sufrir sus ocupantes. «Nosotros no entendemos de horarios, cuando se da una emergencia salimos al mar sea el momento que sea», relata con firmeza.

Según datos de Salvamento Marítimo, del centenar de actuaciones llevadas a cabo por esta embarcación, precisamente la mayor parte de ellas (26) fueron salidas con el objetivo de rescatar personas, un servicio que completan llevando a cabo servicios de vigilancia, acompañamiento de embarcaciones o entrenamientos programados. En este último caso, la Hamal sale al Mediterráneo dos o tres veces al mes para ensayar técnicas de rescate y evacuación que les permita estar siempre al corriente de los últimos avances en salvamento y mantener viva la práctica para ofrecer el mejor servicio posible. Así lo cuenta durante el camino Juan, un marinero que lleva embarcándose en la Hamal desde el año 2004 y que llegó como refuerzo para atender al enorme número de pateras que abarrotaron la Costa en aquella época.

Lo recuerda como un momento duro, de esos que permanecen en la memoria, porque es imposible olvidar que entonces era fácil encontrar algún cadáver entre los ocupantes de las embarcaciones. Juan, que apenas se agarra a las barandillas del barco durante el trayecto, recuerda las expediciones de inmigrantes que prácticamente alcanzaban la Costa granadina. Y, a más días de navegación, mayor es la posibilidad de que alguien no sobreviva. «Ahora nos llegan los avisos justo cuando salen de las costas de Marruecos y salimos rápidamente a buscarlas, pero antes se pasaban días en el mar y no todos sobrevivían. Llegaban aquí, exhaustos, apretados en la patera y entre el grupo solía aparecer algún cadáver que no acabó en el mar porque alguno de sus acompañantes o familiares no lo permitió».

El ejercicio del día

El ruido cada vez mayor del helicóptero da cuenta de que el momento de la práctica del día esta ya al caer y José Antonio, Juan y Pau, componentes de la tripulación, se preparan mientras apuestan sobre cómo será el ejercicio y bromean mientras debaten si en esta ocasión se mojarán más o menos. Los tripulantes nunca saben qué ejercicio ensayarán, una manera de preparar la mente para las incertidumbres del día a día.

El Helimer 219 aparece imponente y de él sale una cesta que baja hasta el agua con un maniquí que simula a un rescatado. En una escena propia de cualquier película de acción, uno de los ocupantes del helicóptero desciende al agua, que ya, al caer la noche adquiere tintes gélidos, y, sin ni siquiera protegerse la cara, se zambulle en el agua para llevar a nado el muñeco hasta la Salvamar. Allí y después de subir a la embarcación vuelven a lanzar el maniquí al mar, esta vez para ensayar labores de búsqueda. «A veces cuesta muchísimo trabajo encontrar a una persona o una embarcación. Un ejemplo de ello son las pateras, a las que a veces tardamos noches enteras en dar con ellas», cuentan los marineros, que observan cómo las luces del Helimer barren las olas en busca del maniquí y en mitad ya de la noche.

Después de unos minutos, los focos del helicóptero por fin localizan al figurado, que sube hacia la cabina en una cesta para volver a ponerse a salvo. Una escena espectacular que la Salvamar Hamal ya mira de espaldas mientras parte de nuevo hacia la dársena granadina, donde volverá para permanecer vigilante ante cualquier llamada de socorro desde el mar.