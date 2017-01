Motril prepara el terreno para retomar la peatonalización

Como ya anunciase a finales del mes de diciembre, cuando dio marcha atrás en el proceso de peatonalizar el Centro de Motril, el Ayuntamiento retomará en las próximas semanas este proyecto que, además de sacar los coches del Centro quiere convertir el corazón de la localidad en un espacio de ocio con capacidad de atraer a los clientes y, a la vez competir con las grandes superficies. Con el objetivo de que esta vez la idea sí cale entre comerciantes y vecinos, el Ayuntamiento se encuentra ya preparando el terreno para conseguir un escenario favorable.

Según los datos de Urbanismo, el 65% de los comercios se muestran a favor de la peatonalización

Esta vez, el Ayuntamiento, que achaca el fracaso inicial a un problema de comunicación e información quiere empezar a construir la estrategia por otra parte y desde el principio, concretamente, a través de acuerdos de colaboración con entidades culturales, vecinales y turísticas con capacidad de crear una oferta de ocio que inyecte de actividad la zona y haga del Centro un área atractiva, no sólo de cara a los propios motrileños, sino también como oferta turística.

Asociaciones culturales de distintos ámbitos, como Masip, se encuentran ya ofreciendo ideas para articular esa estrategia que ya se intentó en Navidad, cuando el Ayuntamiento organizó una serie de actividades para vecinos y colegios en aras de acercar la iniciativa a los ciudadanos. Esta vez, la idea es que se trate de articular una estrategia continuada en el tiempo en la que también se integrarán entidades turísticas como Motril Port. «Tenemos que poner en valor el Centro como un espacio también para esos cruceristas que llegan y esperan encontrarse con una ciudad con oferta», señaló Juan Fernando Estévez, jefe de Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Motril, que confirmó que la segunda prueba de peatonalización se llevará a cabo a finales de febrero o a principios de marzo, tal y como pedía la asociación de comerciantes.

Las encuestas

Urbanismo confía en que, en esta ocasión los distintos colectivos implicados den el visto bueno, aunque son conscientes de que el consenso total es prácticamente una quimera, aunque buscará un acuerdo mayoritario. «Somos realistas y sabemos que un consenso total no se va a producir, pero tenemos que buscar ese punto en común», señala Estévez, cuya área partirá de las encuestas ya realizadas para reforzar las opiniones a favor y ver de qué manera dar respuesta a las opiniones contrarias. «Tenemos constancia de que la mayoría de implicados están de acuerdo, según las encuestas a pie de calle que hicimos desde el Ayuntamiento». Y es que, según manifestó el jefe de Servicio, si finalmente decidieron probar la peatonalización en Navidad fue, porque «los datos y las expectativas» así lo avalaban. Según Estévez, los trabajadores de su área encuestaron a unos 130 comercios de los 180 que integran la zona Centro -el resto prefirió no participar o no vio el momento de hacerlo-. De estos 130, el 65% estaba de acuerdo con la medida, frente a un 25% que se manifestó en contra. El 15% restante prefirió no contestar al no contar con información suficiente, siempre según los datos del área de Urbanismo, que también prepara el calendario de reuniones con los colectivos implicados y que son, fundamentalmente, las asociaciones de vecinos, colectivos profesionales que cuentan con oficinas en la zona centro -abogados, arquitectos y médicos, entre otros-, transportistas, comerciantes y taxistas.

Apoyos y reuniones

«Este no es un proyecto nuevo, no nació ayer. Desde Urbanismo llevamos mucho tiempo trabajando en el proyecto y desde el mes de julio hemos estado reuniéndonos con representantes de los comerciantes o la cámara de comercio, pero quizá nos faltó contar mejor las ideas», reconoció Estévez. A partir de aquí, los ediles del Ayuntamiento, tal y como hicieran en el mes de diciembre se reunirán con los afectados, sólo que esta vez lo harán por separado y luego conjuntamente- a partir de la semana que viene para atender a sus peticiones e ir consiguiendo apoyos en base a los acuerdos conseguidos.

Entidades turísticas como Motril Port también aportarán ideas

«Tenemos constancia de que, por ejemplo los taxistas están encantados con la medida porque contarán con una parada en el ámbito restringido, pero se trata de involucrar y tratar de conseguir el mayor acuerdo posible», señaló Estévez.

El Ayuntamiento también contará en el segundo intento de peatonalización con el apoyo de la plataforma 'El Centro para los ciudadanos', un colectivo que surgió de manera espontánea en las redes sociales y que lleva unas semanas recogiendo firmas para mostrar su apoyo a la medida. Según cálculos de la asociación, si hace una semana contaban con algo más de 200 firmas, ahora, las peticiones para seguir adelante con el proceso de peatonalización se han multiplicado por tres y rondan los 600 apoyos.

La plataforma 'El Centro para los ciudadanos' cuenta con 600 firmas

Una de las personas que está trabajando para recopilar estas firmas es María López, que ya aseguró a IDEAL haber recogido apoyos no sólo de algunos comerciantes, sino también de otros colectivos profesionales afincados en la zona Centro, así como de residentes y comerciantes. «Ademas de considerar las opiniones de los comerciantes, el Ayuntamiento también tiene que oír el sentir de los compradores, que al final son los que sacan adelante los negocios con sus compras, señaló esta partidaria por la peatonalización, una de las más activas en la plataforma que opera desde las redes sociales 'El Centro para los ciudadanos'.