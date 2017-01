Investigan el robo de casi 20.000 euros en décimos de lotería en Almuñécar

La Guardia Civil investiga el robo de cerca de 20.000 euros en décimos de lotería, así como dinero en efectivo, ocurrido anoche en la administración de loterías número uno de Almuñécar (Granada) situada en la plaza de la Rosa, en pleno centro urbano.

Según ha informado la propietaria de la administración, Carolina Rodríguez Sánchez de Alcázar, los autores del robo, al parecer ,inutilizaron la alarma, -ya que nadie de la zona escuchó nada-, pasadas las dos de la madrugada, para poder romper una reja de hierro forjado de una ventana, utilizando al parecer un gato hidráulico, y de esa forma poder entrar a la administración.

Los autores se fueron directamente a la caja fuerte de la que sustrajeron unos 6.000 euros que había en efectivo, así como 250 billetes completos (2.500 décimos) de distintos números que estaban en el interior y correspondientes a tres sorteos diferentes, por un valor cercano a los 20.000 euros

Rodríguez, que ya ha informado a Loterías del Estado del robo, apunta que no se llevaron la totalidad de la lotería que había en la administración, ya que había alguna que no estaba en la caja fuerte, y que en la sustraída hay alguna correspondiente a personas que llevan jugando el mismo número durante cuarenta años, por lo que estos no podrán hacerlo en los próximos tres sorteos.

La brigada de la Policía Judicial de la Guardia Civil investiga el suceso y ha estado durante la mañana de hoy tomando declaración a algunos vecinos de la zona, para averiguar si pudieron ver algo, y se han llevado la grabación realizada por la cámara de seguridad del establecimiento que podría ser determinante en el esclarecimiento del hecho.