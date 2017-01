«El gran problema es que el turista internacional no existe en Motril»

Todo lo que no sea julio y agosto está considerado como meses fríos para la cuenta de resultados de los negocios de la motrileña Playa Granada. Lo sabe bien el empresario hostelero Reto de Vita, que el pasado año dejó el restaurante y local de eventos Mirador del Buqué, a pesar de haber realizado una gran inversión. Ahora mantiene el restaurante La Pesquera, en el complejo comercial de Playa Granada, pero sólo abre los fines de semana de buen tiempo. «A la zona le falta vida. Únicamente se defiende si hace buen tiempo, si no te cuesta el dinero abrir... y mucho. Playa Granada es difícil, tiene muchas variables. Los locales no están en primera línea y como no hay volumen de negocio se llena el mejor, que es el que tiene el mar», resume De Vita. Y lo de decidir cuando se abre o no mirando al cielo despista a los clientes, además de complicar el funcionamiento. «Así no puedes planificar ni mantener un personal cualificado», admite De Vita.

Precisamente la fidelización del cliente -que no se marea porque sabe que están abiertos siempre- es una de las claves de los negocios hosteleros que triunfan todo el año en Playa Granada. Por ejemplo, el chiringuito Hoyo 19 o Los Moriscos, el gran motor de la zona.

El 80% en verano

«Hacemos un esfuerzo muy grande pero prestamos el servicio todo el año, abrir sólo en verano para mí no es serio. Fidelizamos y damos la cara siempre, aunque el 80% de nuestros ingresos se concentran en verano», comenta el empresario Antonio Martín Carmona, propietario de Los Moriscos, que insiste en la necesidad de seguir potenciando Playa Granada.

Totalmente de acuerdo con la idea de que hay que prestar los servicios todo el año para no perder la confianza del cliente está el gaditano José Tiernes, que implantó en 2010 un negocio de actividades náuticas en Playa Granada, AWA, que ha ido creciendo año tras año hasta crear verdadera afición en la zona por deportes como el kitesurf o la vela. Gracias a AWA cualquier día de invierno se puede ver a niños dando clases de surf en la playa. «Hemos conseguido alargar cada vez más la temporada. Este clima es excepcional, permite practicar deportes náuticos todo el año, el invierno en Cádiz por ejemplo es más duro», añade.

«Hay negocios que se aventuran abrir un mes y cierran. No todos son capaces de invertir tiempo y dinero. Desde luego aquí lo fácil es aburrirse», insiste Tiernes. Pero él, lejos de aburrirse, no para de innovar con buenos resultados. Por ejemplo, con el bono de invierno que permite practicar deportes náuticos durante dos horas a la semana todo un mes por lo que valen dos horas en verano.

«Cuando yo llegué a Playa Granada estaba viva sólo del 15 de julio al 30 de agosto. Hemos conseguido un gran avance y si tuviéramos más apoyo institucional la evolución sería más rápida», opina. Más allá de que nunca se sabe si los bares están abiertos o cerrados, a su juicio Playa Granada tiene un gran handicap: «El gran problema es que el turista internacional no existe en Motril, ni en verano ni en invierno».