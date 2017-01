Almuñécar se volcó para recibir a los Reyes de Oriente

Almuñécar salió a la calle para darle a la bienvenida a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente y vivió una de las más multitudinarias cabalgatas de los últimos años. El buen tiempo y la gran expectación por ser testigos de una noche mágica e ilusionante hizo que se llenarán las calles y avenidas por donde discurrió el Cortejo Real formado por una decena de carrozas y los numerosos pasacalles llenos de ritmo y fantasía. Fue una noche extraordinaria de la que fueron testigos directos no solamente miles de almuñequeros sino también cientos de visitantes y residentes extranjeros de otros países europeos que disfrutan sus vacaciones en el municipio sexitano.

Pasadas las cinco de la tarde, el sonido de cohetes anunciaba la salida a las calles sexitanas de la gran Cabalgata de los Reyes de Oriente desde el estadio municipal de deportes “Francisco Bonet”. En las calles aledañas al estadio eran cientos de personas las que se iban aproximando para ver de cerca la Comitiva Real. Desde la calle Puerto de la Cruz y Baracoa se fue formando el desfile de cientos de personas que formaban el cortejo y que abría los famosos y populares muñecos de series animadas infantiles. Personajes de todas las edades aguardaban el momento. Poco a poco se plasmaba en la calle el trabajo y esfuerzo de muchos días con vestuario, bailes, coreografías y mucha ilusión que quisieron trasladar al público, todos y cada unos de los miembros de colectivos locales pusieron lo mejor de sí mismo para contagiar la magia e ilusión.

En las carrozas, los pajes y ayudantes de Sus Majestades los Reyes ayudaba a éstos a repartir 3000 kilos de caramelos y 3500 juguetes y balones que llevaron la sorpresa y alegría a grandes y pequeños.

El recorrido se completó en su totalidad en la calle cuando el cortejo ya había entrado en la calle Mariana Pineda. En este lugar se pudo observar que este año las medidas de seguridad en torno a este magno evento se incrementaron para que todo transcurriera como estaba previsto. Fueron varias decenas de efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y voluntarios miembros de los colectivos participantes los que hicieron que todo se desarrollara con las máximas garantías.

Desde la Concejalía de Fiestas y Relaciones Institucionales su responsable, María del Mar Medina seguía muy de cerca el recorrido, junto con sus colaboradores para que todo avance como estaba previsto.

No es fácil coordinar y poner en la calles una gran cabalgata donde participan cientos de personas con distintos estilos, indumentarias y ritmos. Eso lo saben bien y por ello los nervios y empeño hasta que no finaliza es más que palpable. “Son muchas personas en la calle, de todas las edades, a pie y en carrozas y coches, además de que todo funcione en materia de iluminación, música…., que no solamente tienen que estar concentrados en su puesta en escena sino en seguridad y por ello hasta que no finaliza no podemos estar tranquillos”, comentaba María del Mar Medina.

Todos los grupos participantes este año: Gimnasia Rítmica, Alma Marinera, Batukada 2.0, Juan Pablo García, Elenco Teatro, Andalucía Baila, Sabor a Mar, Evi Zumba, junto con todos y cada uno de sus alumnos y familias; así como Lola con sus muñecos y David Fernández y todos los jóvenes ayudantes. Estuvieron a la altura de un gran acontecimiento por imaginación, entrega y fuerza durante todo el tiempo que estuvo en la calle la Cabalgata de Reyes.

Desde el primer momento todo ello se plasmó; no obstante, fueron en las avenidas Rey Juan Carlos I, La Carrera, Costa del Sol, Europa, Cala y Andalucía donde se podía ver las coreografías y animación, junto con la máxima cantidad de público. Muchos de ellos quisieron plasmar con sus cámaras la belleza del Cortejo.

Tras más de cuatro horas de recorrido por las calles almuñequeras volvían al estadio toda la comitiva. Al final el cansancio se dejaba notar entre los participantes pero también la alegría por la participación y el trabajo bien hecho.

Seguridad y Limpieza

Este año se mejoró la seguridad completa, no solamente dentro de la Cabalgata sino también en el entorno por parte de los citados miembros de la seguridad, atendiendo las indicaciones tenidas en cuenta a nivel estatal.

Otro servicio importante, además del operativo de Mantenimiento que acompañó el recorrido, fue el del servicio de limpieza que dotados de medios mecánicos y escobas recogieron el reguero de serpentinas, envoltorios y muchos caramelos que se quedaba al paso de toda la comitiva.

Agradecimiento

La concejal de Fiestas, María del Mar Medina, al finalizar la Cabalgata de Reyes 2017 quiso hacer público su agradecimiento a todos los colectivos, empresas y personas participantes desde “el personal de Mantenimiento del Ayuntamiento de Almuñécar, Policía Local, Protección Civil, conductores de las carrozas, Gimnasia Rítmica, Alma Marinera, Batukada 2.0, Juan Pablo García, Elenco Teatro, Andalucía Baila, Sabor a Mar, Evi Zumba, además de a todos y cada uno de sus alumnos y familias. A Lola y sus muñecos, David Fernández y todos los jóvenes ayudantes y voluntarios de organización. También quiso hacer extensible el agradecimiento a negocios y empresas colaboradoras, a los ediles Francisco Alba, Rafael Caballero, Encargado General, Eduardo, Salva, por la lata que os he dado, Prados, Zori, Roberto Joya, José Carlos, Alberto a sus majestades los Reyes Magos junto con sus pajes reales.