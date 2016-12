La quisquilla de Motril se venderá un 50% más cara que en las Navidades pasadas

Apenas una bandeja de quisquillas de Motril quedaba ayer por la mañana en uno de los puestos de pescado del Mercado de San Agustín. La imagen ilustraba la situación de escasez de este cotizado marisco que todo el mundo busca para poner encima de la mesa de cara a la nochevieja y del que apenas han llegado 780 kilos a lo largo de esta semana, casi tres veces menos que en el mismo periodo del año pasado. Así, el producto estrella de la gastronomía costera está viendo en estos días incrementado su precio, precisamente por la poca cantidad de género que llega y por las propias fechas por las que atravesamos que, tradicionalmente impulsan su coste y que en este mes de diciembre ha disparado su precio en un 33%.

Si bien la subida de precios determinada por los festivos no reviste ninguna novedad, lo cierto es que la ley de la oferta y la demanda sigue mandando y a diferencia de lo que pasara en las navidades pasadas, este año la quisquilla de Motril ha experimentado un aumento del 50%. Los datos los dan las pujas de la lonja y se traducen en un precio de venta que, oscila alrededor de los 34,4 euros en el puerto motrileño y que está alcanzando picos de casi 70, que además puede subir más a medida que se acerque el fin de semana si los barcos continúan llegando sin apenas carga.

Y todo ello a pesar de que en esta ocasión las embarcaciones de arrastre de Motril han faenado durante más días que el año pasado, cuando a pesar de que los festivos dejaran a los pescadores en el muelle dos días más consiguieron pescar un total de 2.323 kilos. La quisquilla se vendió entonces a un precio medio de 20,64 euros el kilo, con un máximo de 45,50. Así lo constató Ignacio López Cabrera, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, que achaca la escasez de producto al tiempo de levante que ha azotado al litoral en los últimos días y que ha dañado las condiciones del caladero.

«Si llegan tres cajas se pujará por ellas, y si el cliente las quiere en su mesa, pagará por ellas»

«Como en todo medio natural, en el mar influyen muchos factores, pero sobre todo el climatológico. Lo normal en estas fechas es que sople el viento de poniente, pero el levante que hemos vivido ha provocado que el pescado haya mermado y las especies se resientan», señala López Cabrera, que no descarta que el precio vaya variando dependiendo de la mercancía que llegue a la lonja en estos días. Precisamente el precio alcanzado ayer en la lonja de Motril fue de 66 euros el kilo. Los desembolsaron desde la pescadería Espinete de Granada, uno de los lugares más habituales donde encontrar quisquilla. «De cara a la nochevieja tenemos ya encargos, no sólo de venta pública, sino también para restaurantes», aseguran desde este comercio que también puja fuerte en Motril para hacerse con otros productos de la zona como cigalas o merluzas.

Lejos quedan ya los récords de 300 euros el kilo alcanzados allá por 2007, cuando la crisis todavía no había azotado los bolsillos de los españoles y la reina de la lonja motrileña alcanzaba máximos históricos, pero la realidad es que este año hay poco producto y el que lo quiera tendrá que pagarlo. Así lo atestigua Fernando García, gerente de la distribuidora online 'Llena tu cesta', que trabaja con clientes de toda España. «A día de hoy, el kilo de quisquilla se está vendiendo a 70 euros el kilo, pero eso puede ir variando estos días si los barcos no traen producto. Si llegan tres cajas, se pujará por ellas y el cliente, si de verdad las quiere en su mesa, pagará por ellas el precio que sea».

De la lonja al restaurante

Quien sabe de esta variación de precios es Pepe Katena, en cuyo restaurante nunca falta la quisquilla, aunque suba de precio en fechas tan señaladas. Para ello, en estos días Pepe ha pagado hasta 90 euros para hacerse con un kilo de este cotizado manjar. Está incluso a perder dinero puesto que, sea cual sea el precio conseguido en la lonja, siempre coloca la quisquilla en la carta bajo el precio de 70 euros el kilo. «Los clientes la piden muchísimo y siempre se vende, sobre todo ahora», afirma este hostelero, que prefiere asegurarse el género aún a sabiendas de que puede perder beneficios.

Para Katena, que se encuentra al frente de uno de los restaurantes más reconocidos de la Costa, lo fundamental sería especificar concretamente los productos que se venden y su procedencia, puesto que, según señala, en épocas en las que el producto escasea se suele intentar 'colar' una quisquilla que no es la de Motril o incluso se hacen pasar otras especies por el marisco estrella de la Costa. «Meten mucho producto que no es quisquilla y lo venden al mismo precio», asegura. Una opinión que comparte Fernando García, de 'Llena tu cesta'. «No es lógico que las pescaderías estén llenas de este producto cuando no hay en la lonja», apuntó.

El empuje de la denominación

Para luchar contra esta práctica, Pepe Katena confía en los efectos que pueda traer consigo la definitiva consecución de la denominación de origen de la quisquilla de Motril, que, según asegura, podría garantizar la procedencia y certificación del producto en el punto de venta. El pasado 14 de diciembre la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario 'popular' que solicitaba iniciar los trámites para conseguirla.

En este sentido, el Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, que también se encuentra en la mesa creada para defender la iniciativa, reconoció que si bien todavía es demasiado pronto para conocer los efectos del anuncio sobre la certificación, sí que confía en que a lo largo del transcurso del próximo año la denominación traiga consigo debajo del brazo un incremento del mercado que atraiga a un mayor número de compradores a la lonja, algo que redundaría en el precio de venta del marisco. «La denominación de origen dará su fruto, seguro, pero será más adelante», zanjó López Cabrera.