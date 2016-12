La peatonalización de Motril empieza con mal pie

Apenas dos días laborable y un fin de semana les han bastado a muchos comercios de Motril para pedir al gobierno local (PSOE y PA) que de marcha atrás y retire las vallas que, desde este pasado viernes 16, han restringido el tráfico en las calles del centro. La peatonalización es el primer paso del plan de protección del centro histórico de Motril y se ha puesto en marcha durante la época Navidad con el objetivo de revitalizar el centro y potenciar las compras. Sin embargo, la lluvia del fin de semana que alejó a los compradores del centro, los lógicos fallos iniciales de rodaje que generaron problemas con la carga y descarga y el celo de la Policía Local que se tomó a pecho lo de poner multas desde el primer día se han aliado para que el plan haya empezado con mal pie.

Muchos de los comerciantes -la mayoría, ya contrarios antes de que comenzara a funcionar la medida- estaban ayer en pie de guerra. No han dejado ni unos días de 'cortesía' para ver cómo va funcionando la peatonalización y a primera hora de la mañana de ayer estaban en el Ayuntamiento pidiendo una cita al equipo de gobierno para pedir que de marcha atrás porque -aseguran- está en juego la campaña navideña. Desde la tarde del pasado viernes las redes sociales se llenaban también de fotos del centro de Motril vacío para apoyar las críticas de los comerciantes contrarios que, por el momento, hacen mucho más ruido que los que no ven la peatonalización con malos ojos.

La alcaldesa Flor Almón y el teniente alcalde de Urbanismo, Antonio Escámez, volverán a atender a comerciantes, residentes y todos los motrileños que tengan algo que decir sobre la peatonalización esta tarde, a las 20.30 horas en el salón de plenos. A primera hora de la mañana en Urbanismo también atendían a los propietarios de Tapicería y Colchones de la calle Ventura, que ven limitada la carga y descarga, fundamental para su negocio. «Yo no puedo echar un sofá o un colchón de metro y medio en una bolsa, necesito que entren mis clientes, si no mi negocio cierra», señalaba preocupada la dueña, que salía más tranquila tras hablar con los técnicos del área, que se comprometieron a darle soluciones.

En la mañana de ayer, IDEAL recorrió el centro y la animación era desigual en función de la calle. Así, por ejemplo en Seijas Lozano se potenciaban las ventajas de caminar sin coches con más gente de lo habitual un lunes por la mañana mientras que la calle Emilio Moré, junto a la popular plaza de las Palmeras, lucía más triste de lo habitual. Sin música o animación que compense el silencio que han dejado los coches la calle -como denunciaban sus comerciantes- se veía ciertamente más muerta. Los motrileños además -será la falta de costumbre- seguían atrincherados en las aceras, en lugar de utilizar el centro de la calle para caminar, con lo que daba sensación de vacía. También llamaba la atención la presencia policial, no solo de Policía Local sino de Policía Nacional reforzando la seguridad del centro.

Entre los comerciantes las opiniones se encuentran divididas, aunque es abrumador el peso en el lado de la balanza de los que se oponen de forma rotunda a la peatonalización del centro o le ponen alguna pega. Los que la ven positiva hacen menos ruido de momento, e incluso se da el caso de los que prefieren no declararse públicamente a favor por no recibir los reproches de sus colegas del gremio. «Es que la gente está que trina y está muy nerviosa», se justifica una comerciante. «Yo soy partidario, se que esto es bueno, pero se ha hecho mal y de golpe», apuntaba un residente en la calle Seijas. La que sí se muestra abiertamente a favor de la peatonalización es Sara Yanguas, propietaria de la céntrica farmacia Seijas Lozano, un establecimiento que va a cumplir cien años.

A gusto

«Es muy positivo que no tengamos tráfico, el problema es que no estamos acostumbrados a pasear por el centro de Motril. El motrileño no lo ha hecho nunca. Tienen que comprobar que se está a gusto y también hay que aumentar la conciencia para que se consuma en la ciudad y que Motril funcione. Tenemos que ser más ciudad», opinaba ayer la farmacéutica, que considera además que la medida necesita tiempo e ir acompañada por iniciativas para mejorar el centro de Motril, como aumentar la iluminación. «Al centro le falta vida, hay que darle motivos a la gente para venir», resumía Sara Yanguas, que como buena sanitaria bromeaba con que la calle además «es mucho más sana» que los centros comerciales.

También ven con buenos ojos la peatonalización las propietarias de la empresa motrileña Cafés Sol y Crema, que además de tener tienda en el centro, ayer opinaban como clientas. «Facilita el paseo y la tranquilidad para ir de compras. Además en Motril tenemos el centro rodeado de parkings, no es complicado aparcar. Motril tiene que avanzar como ciudad», valoraban las hermanas Ana y Elisa Carmona.

En el polo opuesto están los comerciantes de la calle Milanesa, que ayer se mostraban enfadados con la peatonalización. La que mas, Isabel Moreno, de Mercería La Dalia y que encabezaba la 'delegación' que ayer pidió cita a la alcaldesa. «Esto es un desastre, como no rectifiquen nos morimos de asco», advertía. «Aquí no había consenso, tenían que haber consultado. Antes que peatonalizar era más importante tener limpieza, actividades... Al centro le falta ambiente, le faltan luces», señalaban sus vecinas de las tiendas de complementos y ropa Shaaf y El Burladero. «La idea no es mala, pero hay que hacerla bien», insistía Pilar, de Shaaf.

Las responsables de Oysho, del grupo Inditex, también lamentaban que hay menos gente en el centro, «quizá se ha empezado por demasiadas calles». Y en DeLola Complementos hablan directamente de «desastre». «Estamos muy descontentos. No ha habido ni un alma estos días, la gente se va al Nevada Shopping a comprar lo mismo que puede encontrar aquí», señalaban en este comercio, además de censurar que la Policía Local se dedicase a poner multas el primer día en lugar de advertir. El debate también saltaba ayer a la calle y era tema de conversación entre clientes como Mari Ángeles y José Miguel Romero, que incidían en que la peatonalización «no se está haciendo bien». «Esto solo funciona si le das a la gente atractivos para quedarse en Motril y venir al centro. ¡Que esto no es la calle Larios!, aquí no puedes cortar y ya está» .

En la Boutique Angie mostraban por su parte las imágenes de su calle, Emilio Moré, vacía a distintas horas y piden al gobierno que escuche a los afectados. «Esto es destrozar el comercio. Si hubiera público que no cupiese en las aceras se entendería que corten el tráfico... pero aquí sobra calle», señalaban los propietarios.

Y en la misma línea se manifestaba Pepe Almendros, de la Asociación de comerciantes, que reclamaba al Ayuntamiento que no espere a que finalice la Navidad para dar marcha atrás porque los comerciantes se están jugando unos ingresos vitales para el resto del año. «Le pedimos con toda la humildad que rectifiquen, no podemos perder la Navidad por una mala decisión, que tiene toda la buena intención, pero no da resultados. Es terrible, que no esperen más, con cuatro días nefastos tenemos bastante».