El Consultivo 'avala' la partición del grupo municipal de Vamos, Granada Pilar Rivas, Marta Gutiérrez y Luis de Haro / Ramón L. Pérez En un informe no vinculante, considera a Pilar Rivas edil no adscrita, pero no a Luis de Haro, que debería cohabitar con Marta Gutiérrez, aunque no se hablan CARLOS MORÁN y QUICO CHIRINO GRANADA Lunes, 19 febrero 2018, 01:06

El Consejo Consultivo de Andalucía se ha pronunciado ya sobre el lío interno que atenaza al grupo municipal de Vamos, Granada, compuesto por tres representantes, pero su prolijo informe -solicitado por el alcalde de la ciudad, el socialista Francisco Cuenca- sobre el contencioso tampoco es que contribuya a pacificar o a aclarar demasiado el panorama. En este sentido, el dictamen, que no es vinculante, considera que una de las ediles de Vamos, Granada, Pilar Rivas, tendría que pasar a ser considerada como concejala no adscrita. Rivas fue expulsada de las filas de Vamos, Granada, igual que le ocurrió a su compañero Luis de Haro-Rossi. No obstante, el Consultivo considera que este último puede seguir formando parte del grupo municipal de dicha formación. La razón: De Haro-Rossi no es militante de Vamos, Granada, por lo que no se le puede echar.

El alcalde, mediador

Por tanto, agrega el informe, De Haro-Rossi debería cohabitar en el Consistorio con Marta Gutiérrez, con la que no se habla -tampoco Rivas-. Así, sugiere que el alcalde se implique para encontrar una fórmula que sirva para cuadrar el círculo de las desavenencias en el seno de Vamos, Granada. De hecho, llega a insinuar que Gutiérrez y De Haro-Rossi podrían turnarse como portavoces del grupo municipal, aunque también admite que será difícil porque están totalmente enfrentados. «La autoridad consultante -el alcalde Cuenca- puede y debe propiciar el acercamiento de posturas. (...) El Ayuntamiento puede propiciar fórmulas coparticipativas, turnos rotatorios u otras similares que se juzguen aceptables. Así sucede en el ámbito parlamentario, en el que se pactan turnos rotatorios, o bien se contempla que el portavoz sea designado atendiendo a un criterio rotatorio por orden alfabético», detalla el Consultivo en su escrito.

El dictamen insiste en que, hasta tanto no se pronuncien los tribunales -porque este asunto está judicializado- es prioritario buscar una solución para que la crisis de Vamos, Granada no le pase factura a todo el Ayuntamiento. «Las discrepancias en el seno de un grupo político no pueden conducir a una situación de permanente inseguridad jurídica o bloqueo (...) Se trata, en definitiva, de evitar los perniciosos efectos que el desacuerdo en el seno de un grupo político puede tener para el funcionamiento de los distintos órganos municipales afectados, que terminaría perjudicando al conjunto de los ciudadanos», indica el documento.

El Consultivo 'corona' esta reflexión con una alusión a la Constitución cargada de intención: «Los representantes, una vez elegidos, no lo son de quienes les votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y titulares de una excelsa función pública que ha de primar por encima de todo», remarca el informe.