Lo confieso: no me gustan los piononos. Pero mataría por ellos El Eje JOSÉ E. CABRERO Martes, 20 febrero 2018, 16:01

No me gustan los piononos. Hala, ya lo he dicho. Así. Tal cual. Del tirón: que no, que no me gustan los piononos. Que si me los pones por delante, me los como sin problema. Pero que si puedo elegir entre un pionono y casi cualquier otro postre, elijo la alternativa. Ahora bien. Igual que te digo que no me gustan los piononos, te aseguro una cosa: los defiendo a muerte. Como si fueran míos. Como si fueran parte de Granada, de mi vida, de mi historia.

Hace no mucho, en una boda en Madrid, los recién casados nos sorprendieron a todos con un guiño a la tierra: de postre, tarta de piononos de Casa Ysla. No se pueden imaginar cuánto aplaudí el gesto. Poseído por un arrebato granaíno, expliqué a todos los de la mesa -y a algunos de las vecinas- qué era el pionono, cuál era su historia, lo carismático de su producción, la calidad de la Casa Ysla, el amor que sentimos en Granada por el postre, cómo se los llevan los turistas a espuertas cada vez que vienen de visita... "¡Piononos y Alhambra, eso es Granada!", terminé. Vaya, que me faltó pedir un brindis por los piononos.

"Si se sienten como yo, es hora de que salgamos del armario"

Pero que no. Que no me comí ni un pionono. Es que no me gustan.

No sé explicarlo mejor. Es como cuando el típico tonto del colegio se acercaba a tu hermano chico y se reía de sus orejas. "Como te acerques a mi hermano otra vez te reviento la cara, imbécil", avisabas. Lo que no sabía el típico tonto del colegio es que en casa, habitualmente, te reías de las orejas de tu hermano con mucha más crueldad que él.

Pues eso es para mí un pionono: parte de mi historia como granadino. Un hermano chico. Una parte de la que me siento muy orgulloso. Pero que no, que no me comería.

Les cuento esto para que vean lo tonto que soy o, en su defecto, para que salgamos del armario todos los que nos avergonzamos de decir que no nos gusta el pionono.... pero mataríamos por él.

Postdata: Del helado de natachoc de Los Italianos hablamos otro día.