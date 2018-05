La Confederación del Guadalquivir mete la tijera en el paseo de la Fuente de la Bicha Secuelas de la tala de árboles en el paseo de la Fuente de la Bicha. / A. AGUILAR El organismo público dice que se trata de «trabajos de conservación» mientras que vecinos y colectivos ecologistas denuncian la «poda indiscriminada» ANTONIO SÁNCHEZ Martes, 22 mayo 2018, 01:14

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha metido la tijera en el paseo de la Fuente de la Bicha para ejecutar unos «trabajos de conservación» que vecinos, usuarios y plataformas ecologistas como Ecologistas en Acción o Salvemos la Vega califican como una «poda indiscriminada» con la que se está «arrasando los márgenes del río sin ningún tipo de criterio». La actuación, que el organismo público define como un «desbroce» selectivo está siendo percibido por los usuarios como «excesiva» hasta el punto de calificarla como un «flagrante delito contra el medio ambiente».

La CHG explica que actualmente se están realizando «trabajos de conservación en el cauce del río Genil y Cenes de la Vega mediante la empresa Tragsa, tal y como se realizaron en años anteriores». Al respecto, la Confederación recuerda que los trabajos tienen dos objetivos y buscan la eliminación de especies invasoras y realizar trabajos que permitan favorecer la formación del bosque de ribera. Entre las especies que se están eliminando se encuentra la caña común o el ailanto, que el propio ministerio define como «invasoras» y contras las que se está actuando extrayendo las raíces de los árboles y podando las «ramas vivas».

Las actuaciones están encaminadas a la recuperación de la vegetación de ribera, según la CHG. La Confederación del Guadalquivir afirma que se están completando trabajos «selvícolas» que están destinados a mantener la capacidad hidráulica del río Genil mediante la poda de ramas bajas, la tala 'sanitaria' de ejemplares en mal estado vegetativo y el clareo de aquellos lugares donde la densidad de la vegetación produce «podredumbre y hongos en la vegetación existente. Las actuaciones se complementarán con la plantación de especies de ribera».

«Hay zonas del río donde no han dejado ni una brizna de verde», critican los vecinos

Los vecinos y usuarios del paseo de la Fuente de la Bicha no creen que las actuaciones que está realizando la CHG en el entorno sea tan idóneas como se plantea y han asegurado a IDEAL que los trabajos que se están ejecutando están «arrasando todo lo verde que encuentran a su paso». «Nos dicen que es una actuación para eliminar el cañaveral, ya que es una especie invasora, y aunque no estamos en contra de este proyecto, sí creemos que no se está acertando en la forma de realizarlo. No sólo están eliminado los focos de la especie invasora, sino que están arrasando los márgenes del río sin ningún tipo de criterio aparente, habiendo talado tantos árboles y densos matorrales que se han perdido los refugios que eran usados por la abundante fauna que tiene su hábitat en este ecosistema», explican varios colectivos vecinales.

Sobre el terreno se percibe que actualmente no se ha realizado la anunciada repoblación con especies de ribera que plantea la Confederación del Guadalquivir y sin embargo sí se ha producido la poda de numerosos ejemplares de árboles.

En contra

«Desconocemos el proyecto y si la especie invasora es tan dañina o si existe una falta total de seguimiento por parte de los responsables», argumentan los vecinos, que afirman no estar de acuerdo con las actuaciones de limpieza en el río, que no han incluido por el momento la recogida de la basura próxima al cauce. «Llevan años arrasando sus riberas tanto por parte del Ayuntamiento como de la Confederación, aunque constituya un flagrante delito contra el medio ambiente. Hay zonas, a su paso por Granada, donde no han dejado ni una brizna de verde», argumentan.

La protesta los vecinos, ciclistas y caminantes habituales de este paseo es compartida también por diferentes partidos políticos. El portavoz municipal de IU, Francisco Puentedura, reclamó en el último pleno municipal al área de Medio Ambiente que realice un seguimiento de los trabajos que ejecuta en la zona no urbana del río la Confederación del Guadalquivir. También Equo, partido próximo a la concejala no adscrita del Consistorio Pilar Rivas, denunció en la red social Twitter que desbrozar «el territorio del río y la vida que lo habita en todo su recorrido es un trabajo de precisión y respeto. ¿Quién mete una excavadora en casa para limpiar?», censuró la formación ecologista.