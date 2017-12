«No estamos en condiciones de financiar el transbordo en toda la línea» López valora los cien primeros días del metro. / Ramón L. Pérez Entrevista a Felipe López, consejero de Fomento de la Junta de Andalucía: «Para hablar de la rentabilidad del metro hay que ir más allá de la lógica mercantil de la empresa que lo explota» JORGE PASTOR Granada Viernes, 29 diciembre 2017, 00:34

Veinte años son muchos años. Demasiados sin sabores. Demasiados cabreos. Demasiado desgaste de la Junta. La puesta en funcionamiento del metro de Granada era uno de los grandes objetivos del consejero de Fomento, Felipe López. Posibles ampliaciones de la línea, la aplicación del transbordo gratuito con los autobuses metropolitanos en todo el trazado... preguntas con respuestas. En esta entrevista.

-Con la mano en el corazón ¿usted pensaba que el metropolitano de Granada tendría este estreno tan exitoso?

-Estaba convencido de que sí porque el éxito es generalizado en todas las ciudades europeas donde se ha puesto en marcha. La modernización de los ámbitos urbanos y metropolitanos va en esa dirección. La gente necesita utilizar un transporte urbano, pero que sea rápido, seguro y de calidad, y también respetuoso con el medio ambiente. Los sistemas privados implican congestión en las carreteras y tiempo perdido, con toda la deriva económica que ello implica. Se estiman unas pérdidas del uno por ciento en el PIB europeo por este motivo. La contaminación provoca 400.000 muertes prematuras y un gasto sanitario de 30.000 millones de euros en Europa. Esto refleja un mapa que hay que cambiar con la generación de infraestructuras para hacer ciudades más habitables.

-Pero después de veinte años de espera y el cierre de cientos de negocios, no me negará que el ejercicio de indulgencia por parte de los ciudadanos no ha sido menor...

-Partimos de la base de que no estamos hablando de una autovía en medio del campo, sino de una obra amplia y compleja en una ciudad viva. A todo ello hay que añadir la paralización de proyectos de infraestructuras no sólo en Granada y Andalucía, sino en toda España. La dialéctica entre el Ayuntamiento y la Junta, los cambios de planes como el soterramiento del tramo del Camino de Ronda o el hallazgo de restos arqueológicos generan son retrasos y aumento de costes. Pero en términos de rentabilidad social y retorno, creo que el uso del metro estará por encima de los mejores pronósticos que nos habíamos hecho para el primer año.

-Comenta que la demanda está superando las expectativas que se realizó la Junta. En una coyuntura así ¿sería descabellado hablar de un superávit en la explotación o en todos los escenarios que se plantean es deficitario?

-Depende del análisis que se haga de la cuenta de resultados, pero el transporte público es deficitario en todo el mundo. Hay que acercarse con una visión que vaya más allá de la lógica mercantil de la empresa público o privada que explota el sistema. Hay que hablar también de la cuenta de resultados social. ¿Cuánto vale la salud de la gente?, ¿cuánto cuestan los accidentes? La proporción de seguridad entre un tranvía y un coche es de uno a treinta. ¿Qué análisis hacemos? A veces caemos en la paradoja de que nos quejamos de subvencionar un billete de transporte porque es oneroso y nos alegramos de que el gasto sanitario crezca para remediar cosas evitables. Dicho todo esto, el metro de Granada arrojará un déficit de explotación bajo, en torno a dos millones de euros, para transportar en principio a once millones de usuarios. Hay que hacer pedagogía con las consecuencias de no tener una infraestructura como el metro de Granada.

Valoración del sistema

-En ese ejercicio de análisis que están haciendo, con valoraciones públicas sobre el funcionamiento del metro prácticamente todas las semanas, ¿qué nota le daría la Junta a estos cien primeros días de funcionamiento del sistema?

-La calificación importante es la que hagan los ciudadanos. Nosotros somos subjetivos. Aún se necesita más tiempo, pero en el caso de Málaga los viajeros dan entre ocho y ocho y medio. En Sevilla igual. Espero que en Granada la nota de los ciudadanos sea en esa dirección. Ya estamos en una frecuencia de once minutos y el objetivo es llegar a ocho en horas punta. Esto hará que la calidad del servicio sea mejor y que retroalimente positivamente la demanda y quite más coches de la ciudad. El número de usuarios del transporte colectivo se ha incrementado un catorce por ciento y tiene que ver con la entrada en servicio del metro. Hay que dar razones a la gente para que la combinación de todos los medios públicos y no motorizados sea lo suficientemente atractiva como para dejar el vehículo en casa.

-Son varios los ayuntamientos del área metropolitana que ya han levantado la mano y que piden la ampliación de la línea hasta sus municipios. ¿Cuál es la posición de la Junta al respecto?

-Nosotros generamos infraestructuras de transportes y contribuimos a su explotación de forma racional para persuadir a los ciudadanos que ése es el camino: más desplazamiento ligados a los medios públicos, los no motorizados y la peatonalización. Soy consciente de que hay municipios que han realizado esta petición, pero hay que someter esa demanda a un análisis que determine cuál es la manera más rentable de conseguir ese objetivo compartido. En Dos Hermanas, con 140.000 habitantes, se está valorando la solución de una plataforma reservada no ferroviaria, pero con las mismas ventajas en tiempos de desplazamiento, bajada de accidentalidad y tecnología para propulsar un autobús eléctrico de gran capacidad con costes de operación más reducidos. Hemos de analizar cada realidad, obtener unas conclusiones y buscar la fórmula adecuada para hacerlo, que puede ser el metro en algunos casos. Además, a la hora de establecer compromisos hay que ver el flujo financiero para garantizar la ejecución de las inversiones. Y para eso empezaremos el año que viene, acoplados al marco europeo que empieza a partir de 2020, la revisión de las infraestructuras que se incluyan en el Plan para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía y que queremos realizar el año que viene. Hay que ser muy ambicioso y muy realistas a la vez. No vale inflar expectativas en el corto plazo y luego gestionar la frustración porque no se pueden hacer.

-Ha levantado malestar entre los usuarios que la gratuidad del transbordo rija sólo en el término municipal de Granada y no en todo el recorrido. ¿Qué tiene que decir el consejero al respecto?

-Lo primero es entender cómo funcionan los consorcios metropolitanos del transporte y que todo es mejorable. Andalucía es la única comunidad en España que tiene este sistema y que permite moverte con la misma tarjeta. ¿Estamos en condiciones de financiar los transbordos en el conjunto de Andalucía? La respuesta es no. Es una aspiración, pero de momento no. Los ayuntamientos pueden avanzar en esa dirección como ha hecho el de Granada, que creyó que era una forma de potenciar el uso del transporte público. Es una decisión respetable y loable, pero la Junta no la puede hacer extensiva al resto con sus propios recursos. El Ayuntamiento de Granada recibe 800.000 euros del Consorcio y lo quiere dedicar a esto. Si hay otros consistorios que quieren participar en el Consorcio de Granada o en otros, que lo hagan. Hay que avanzar con los pies en el suelo. Es un camino transitable en Andalucía y en el conjunto de España. Todos los estímulos son bienvenidos y hace falta la cooperación de todas las administraciones incluido el Estado.