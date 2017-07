"Te condeno a cortarme el pelo" 02:51 El pasaso mes de enero el juez Calatayud puso esta sentencia a un joven que había robado en una peluquería. ¿Cuál habrá sido el resultado? IDEAL.ES Miércoles, 5 julio 2017, 01:48

A primeros de año el juez Calatayud dijo en su blog que no se cortaría de nuevo el pelo hasta el mes de junio. ¿La razón? En enero condenó a un joven a pelarle. Resulta que había robado en una peluquería y, casualidades de la vida, quería ser peluquero. "Como no has estudiado por lo civil, vas a estudiar por lo criminal. Entonces le comenté que si tenía que hacer un examen final o algo así para que le dieran el título y él me respondió que tenía que cortarle el pelo a alguien", relata el juez en su blog (pincha aquí).

¿Cuál habrá sido el resultado? ¿Estará conforme el juez Calatayud con el resultado? Descúbrelo en el vídeo de arriba.