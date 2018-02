Condenados dos niños por organizar una pelea de gallos en plena calle Así quedó uno de los gallos tras la pelea. / IDEAL Los chavales permanecerán durante un año en libertad vigilada y el juzgado controlará especialmente que vayan a la escuela CARLOS MORÁN GRANADA Jueves, 8 febrero 2018, 19:02

Los gallos estaban hechos fosfatina, llenos de cicatrices de las peleas acumuladas. Daba grima verlos: uno había perdido un ojo y ambos estaban cubiertos de sangre y sin cresta. Si no llegan a ser rescatados por los patrulleros de la Policía Local de Granada, no habrían tardado mucho en morir. Sin atender al precario estado de salud de los animales, sus dueños, dos adolescentes que parecían tener más interés por el sucio negocio de las apuestas clandestinas que por la escuela, habían organizado un nuevo combate. Y sin ningún disimulo: el 'ring' estaba en plena calle -en un barrio de la capital- y a las doce del mediodía. Varios adultos habían formado un corro alrededor de los gallos para, presumiblemente, jugarse los cuartos. Los espectadores, no obstante, lo negaron. Incluso dijeron que los animales no estaban peleando, una afirmación que no se sostenía... Igual que los gallos, que se habían destrozado mutuamente.

En esta ocasión no hubo vencedor ni vencido. La Policía Local interrumpió la riña, avisó a los laceros municipales para que atrapasen a los maltrechos gallos e identificó a los responsables de la triste función -incluidos los mirones mayores de edad-. Los menores fueron denunciados por la comisión de un delito de maltrato animal y ahora han sido condenados a un año de libertad vigilada. En este sentido, el juzgado controlará con especial celo sus amistades y que vayan a la escuela, porque los chicos eran absentistas.

Si hacen novillos o se juntan con quien no deben, podrían ser acusados de quebrantamiento de condena, lo que, con toda probabilidad, supondría su ingreso en un centro de internamiento para menores infractores, la medida más severa que prevé la justicia infantil y juvenil.