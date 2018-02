Una colisión en la Circunvalación de Granada genera varios kilómetros de retenciones La Guardia Civil de Tráfico aún no dispone de datos sobre si hay o no heridos, aunque otras fuentes han apuntado que no hay heridos graves JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Viernes, 9 febrero 2018, 18:44

Una colisión por alcance entre dos turismos en la A-44, a la altura de Maracena en el kilómetro 123, ha generado colas que se extienden a lo largo de ocho kilómetros en dirección Motril, principalmente entre Atarfe y Maracena. La Guardia Civil de Tráfico aún no dispone de datos sobre si hay o no heridos, otras fuentes sí han apuntado que no hay heridos graves ni nadie atrapado en los dos vehículos siniestrados.