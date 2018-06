«En la cocina del FM el producto manda, hasta la harina la hace el panadero» Rosa Macías cocina puntillitas en su famosa plancha. / T. M. Entrevista a Rosa Macías, del Bar FM | Rosa capitanea una de las cocinas locales más conocidas fuera de la provincia, todo un templo con el pescado como bocado de culto TATIANA MERINO GRANADA Sábado, 9 junio 2018, 13:32

Tímida y ciertamente huidiza, se refugia en cocina siempre que puede, pero cuando sale, el brillo en sus ojos no ha perdido un ápice de intensidad. Perdura la luz que siempre albergaron. Con una humildad que sobrecoge y una ternura que vislumbra esa sensibilidad propia de los buenos fogones, Rosa es el arma secreta mejor guardada del Bar FM.

-¿Por qué se hizo cocinera?

-Cuando conocí a Paco alquilamos un bar con la intención de ahorrar algo de dinero y poder casarnos. Nunca pensé que sería mi profesión para toda la vida.

- ¿Quién o qué le ayudó a decidirse?

- Mi marido disfruta con el trato al cliente, con el producto y con su trabajo como nadie. Poco a poco me fui contagiando de su entusiasmo. Es cierto que si me hubiesen dicho años atrás que este sería mi futuro no me hubiese sentido identificada, sin embargo es gratitud y muchos buenos momentos los que ahora me vienen a la mente cuando repaso estos casi 35 años al frente de la cocina.

- ¿Cómo define su estilo de cocina?

- En mi cocina el producto manda, siempre con las mejores materias primas, incluso la harina nos la hace nuestro panadero.

- ¿Cuál es su mayor virtud 'entre fogones'?

- Dicen que tengo una sensibilidad diferente en mis manos (responde con una tímida sonrisa).

- ¿Una anécdota que pueda compartir?

- Me he pasado mucho tiempo sin hacer berenjenas fritas. Paco siempre les sacaba un pero. A él le encantan, pero nunca las hacía a su gusto y se convirtió en un verdadero problema cuando alguien me las pedía, incluido él, porque me generaba mucho estrés no hacerlas bien. Al cabo de los años, cuando por fin le levanté el 'castigo', nunca más volvió a ponerles 'faltas'.

- ¿Cuál es su plato más emblemático?

- Las puntillitas a la plancha.

- ¿Cuál es la última novedad en su carta?

- Atún con huevo y soja.

- ¿Una receta que nunca pasa de moda?

- El pulpo seco.

- ¿Qué es lo que menos le gusta cocinar?

- Las croquetas.

- ¿Productos de Granada fundamentales?

- La quisquilla de Motril, el pulpo de nuestra Costa, el aceite de oliva, la alcachofa y el pescado de la lonja.

- ¿A qué compañeros de profesión admira?

- A Benito Gómez, del restaurante Bardal de Ronda, me gusta mucho su cocina.

- Dicen que uno de los secretos de su fritura es que utiliza AOVE ¿Por qué decidió utilizarlo?

- Se nota en todo, especialmente en el sabor que aporta. Da mayor rendimiento. Cuando evapora deja menos restos en cocina y es mucho más sencillo de limpiar. Los aceites industriales no me han gustado nunca. Nosotros trabajamos con uno de Dílar.

- ¿Un restaurante donde le gusta o le gustaría comer?

- Disfruto mucho de la carne en Poetas Andaluces y en el Zahir en Albolote. Uno de los pendientes es La cantina de Diego en Monachil, tengo ganas de probar su huerto.

- ¿Cuál es su debilidad?

- El merengue.

- ¿Algo que no le guste?

- Los pinchitos.

- ¿Cómo lleva trabajar en familia?

- Son muchos años y sabemos que lo que pasa en el bar se queda allí.

- ¿Cómo ve el panorama gastronómico de la ciudad?

- Falta más producto en los platos, y más producto fresco. Cuando hablas con los cocineros tienen ganas y están ávidos de cocinar y hacer buena cocina, pero es cierto que la tapa también quita mucho. Frena las opciones de que el cliente pueda comer de carta, donde realmente se ve tu cocina. Hace ya casi 15 años que nosotros decidimos quitar la tapa precisamente porque si queríamos hacer una cocina más cuidada, el concepto de tapa gratuita limitaba la cocina. Una selección de tapas donde el cliente elija la que más le apetezca y pague por ella, apostando por la calidad desde cocina es otra de las opciones para poder disfrutar de la tapa tanto el cocinero como el comensal.

- ¿Qué le hubiera gustado ser si no fuera cocinera?

- Farmacéutica.

- ¿A quién le gustaría dar de comer y con quién ha disfrutado más de ello?

- Fue un placer tener a Ferra Adrià en nuestra mesa, al igual que atender a Raimundo García del Moral, cosa que hacíamos por suerte con frecuencia. Gusta mucho cuando entienden bien este mundo y puedes compartir un rato con ellos. Y aunque Joan Roca ya nos visitó fue hace mucho tiempo, me gustaría que probase la cocina que tenemos ahora.

- ¿Un reto, un objetivo, un sueño que cumplir...?

- Mantener el bar a flote, conseguir que perdure esto que hemos logrado con esfuerzo y años de dedicación.